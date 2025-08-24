Video: Pražská ulice se změnila ve skateboardovou arénu

Praha se v sobotu stala dějištěm jedinečné skateboardové show. Druhý ročník závodu Red Bull Steep Street přilákal do Žitomirské ulice na Praze 10 čtrnáct špičkových jezdců z celého světa.
Na 239 metrů dlouhé trati je čekalo osm překážek, kde museli skloubit rychlost s co nejlepším provedením triků.
Napínavou podívanou nejlépe zvládl Rakušan Santino Exenberger, který si odvezl vítězství.
Druhé místo vybojoval loňský šampion Douwe Macaré z Nizozemska a třetí skončil zkušený Fin Marius Syvänen.
Domácí hvězda Maxim Habanec, hlavní tvář celého projektu a největší lákadlo pro české fanoušky, obsadil pátou příčku.