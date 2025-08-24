Ostatní sporty

Video: Pražská ulice se změnila ve skateboardovou arénu

Radek Vičík Radek Vičík, Red Bull CZ
před 57 minutami
Praha hostila druhý ročník skateboardové show, vítězství putuje do Rakouska.
Ulice v Praze 10 patřila skateboardistům, hvězdy tohoto sportu bojovaly na 239 metrů dlouhé trati. Tak jel celkově druhý Douwe Macaré z Nizozemska. | Video: Red Bull CZ

Praha se v sobotu stala dějištěm jedinečné skateboardové show. Druhý ročník závodu Red Bull Steep Street přilákal do Žitomirské ulice na Praze 10 čtrnáct špičkových jezdců z celého světa.

Na 239 metrů dlouhé trati je čekalo osm překážek, kde museli skloubit rychlost s co nejlepším provedením triků.

Napínavou podívanou nejlépe zvládl Rakušan Santino Exenberger, který si odvezl vítězství.

Druhé místo vybojoval loňský šampion Douwe Macaré z Nizozemska a třetí skončil zkušený Fin Marius Syvänen.

Domácí hvězda Maxim Habanec, hlavní tvář celého projektu a největší lákadlo pro české fanoušky, obsadil pátou příčku.

 
