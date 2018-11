Video: Brutální k.o. Jihoafrický bojovník poslal k zemi v oktagonu neporaženého Nora

před 17 minutami

Norský bojovník Torbjörn Madsen se pyšnil tím, že v MMA neprohrál ani jeden zápas. O víkendu však narazil. A hodně tvrdě.

Při galavečeru v jihoafrickém Kapském Městě se proti skandinávskému drsňákovi postavil domácí borec Mzwandile Hlongwa. A se soupeřem rychle skoncoval. Už v prvním kole mu zasadil při otočce tvrdý úder loktem do hlavy a Nora okamžitě "vypnul".

Ještě než se Madsen v bezvědomí složil na podlahu oktagonu, naložil mu Hlongwa pár dalších ran… "Tohle je kandidát na k.o. roku," shodli se účastníci diskusí na sociálních sítích.

Děsivě vypadající k.o. by nemělo na Madsenovi zanechat následky. "Jsem teď v sanitce. Jedu na kontrolu do nemocnice, ale všechno je v pořádku," uklidňoval fanoušky norský zápasník. "To se může stát, je to zábava. Udělal to skvěle," bral sportovně svoji porážku.