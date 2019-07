Vicemistr Navrátil je na MS v extrémních skocích průběžně třetí

Aktualizováno před 1 hodinou

Obhájce stříbra Michal Navrátil je na mistrovství světa v Koreji po polovině soutěže v extrémních skocích do vody na třetí pozici. Skokané v Kwangdžu absolvovali z výšky 27 metrů úvodní dva pokusy, závod vyvrcholí po dni volna ve středu.

Čtyřiatřicetiletý Navrátil předvedl nejdříve trojité salto napřed s půlvrutem a pak ze stoje na rukou nazad dvě a půl salta se třemi vruty. Od rozhodčích dostal 194,05 bodu. "Cítil jsem se dobře při dopadu, jak jsem rovný a tvrdý. Hned pod vodou jsem čekal, že to bude dobrý skok, a když jsem viděl známky 8,5, tak jsem byl rád. Dostat to tady je těžké, člověk si to musí zasloužit," řekl serveru isport.cz.

Na průběžné bronzové příčce má náskok 5,05 bodu před největším favoritem Garym Huntem z Británie. Za druhým Jonathanem Paredesem z Mexika zaostává český reprezentant už o 15,50 bodu, vede úřadující šampion Steve Lo Bue z USA (218,40).

Ve středu mají závodníci znovu jeden skok s předepsanou obtížností a jeden s volitelnýjm koeficientem obtížnosti. "Teď jsem dal esa z rukávu, abych se cítil dobře. Teď musím mít čisté skoky," plánoval před vyvrcholením soutěže Navrátil. Chystá se skákat dvě a půl salta nazad skrčeně a trojité salto napřed s dvěma a půl vruty.

Navrátil předloni v Budapešti vybojoval první českou medaili na MS v plaveckých sportech po 14 letech. Letos byl v úvodním závodu Světového poháru v Číně čtvrtý, v sérii Cliff Diving získal bronz v Itálii.

Kubové chybělo osm setin

Znakařce Simoně Kubové utekl postup do finále mistrovství světa o osm setin. V semifinále stovky skončila v korejském Kwangdžu časem 59,79 devátá a nezopakuje sedmé místo ze světového šampionátu 2017 v Budapešti.

Sedmadvacetiletá Kubová postupovala z rozplavby osmým časem. V semifinále ve srovnání s rozplavbou o šestnáct setin zrychlila a zaostala jen o čtrnáct setin za svým českým rekordem, ale nestačilo to. Těsně ji porazila Japonka Nacumi Kasaiová a na českou reprezentantku zbyla jen pozice náhradnice.

Na prsařské stovce potvrdil svou dominanci Brit Adam Peaty. Finále vyhrál o 1,32 sekundy před krajanem Jamesem Wilbym, i když se na rozdíl od semifinále, kde posunul vlastní světový rekord na 56,88, nedostal pod hranici 57 sekund. Čas 57,14 mu s přehledem stačil k tomu, aby jako první muž vyhrál tuto disciplínu na MS potřetí. Společně s olympiádou 2016 v Riu má z prsařské stovky na čtvrtý triumf na velké akci v řadě.

Naopak z motýlkářského trůnu byla sesazena Švédka Sarah Sjöströmová. Na stovce při snaze o zisk pátého světového zlata v této disciplíně rozjela Seveřanka finále na světový rekord, ale ve druhé polovině ji předstihla devatenáctiletá Kanaďanka Margaret MacNeilová. Ta časem 55,83 vyhrála o 39 setin sekundy a přivodila Sjöströmové na 100 metrů motýlek první porážku na velké akci v dlouhém bazénu od ME 2014.