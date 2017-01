Více peněz, více medailí? Stát přidá sportovcům, z příspěvků už těžila i Samková

před 1 hodinou

Praha - Naděje pro zimní olympijské hry 2018 v Pchjongčchangu i pro příští letní olympiádu, která se uskuteční v roce 2020 v Tokiu, dostanou větší finanční podporu od státu. V programu by mělo být asi 50 sportovců. Získají peníze, aby se mohli připravovat v podmínkách srovnatelných se zahraniční konkurencí. Na dnešní snídani s novináři to uvedla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová (ČSSD).

Peníze budou směřovat k jednotlivcům. Vybraní sportovci budou mít celý olympijský cyklus jistotu, že budou mít peníze například na fyzioterapeuty a další členy realizačního týmu nebo na zahraniční soustředění včetně pobytů v dějišti olympiády.

Výběr sportovců budou mít na starosti svazy a Český olympijský výbor (ČOV), který chce detaily projektu zveřejnit později. "Nejedná se jen podporu sportovců, ale také podporu metodiky a vědy a výzkumu ve sportu. Protože to je věc, kde jsme zaspali absolutně nejvíc a kde bychom to chtěli dohnat," prozradil dnes předseda ČOV Jiří Kejval. Projekt by měl přispět také na přípravu handicapovaným sportovcům, kteří mají šanci uspět na paralympiádě.

Kejval ocenil, že se poprvé od roku 2002 zvýšila státní dotace na sportovní reprezentaci. Místo loňských 381 milionů korun na ni letos půjde 700 milionů korun. Dalších 540 milionů korun stát poskytne na podporu talentované mládeže. Loni to bylo 324 milionů korun.

Díky vyšším státním dotacím mohl ČOV přidat peníze olympijské vítězce ve snowboardcrossu Evě Samkové, řekl Kejval. Díky tomu mohla znovu angažovat kanadského servismana Jeana Philippea Trottiera, který byl u jejího triumfu v Soči. Vyplatilo se to při víkendových závodech Světového poháru v USA, před nimiž napadlo tři čtvrtě metru sněhu.

"Byly to extrémní podmínky. Bavil jsem se s trenérem a říkal, že by to za normálních okolností nikdy nebyli schopni namazat. A Evka jela a vyhrála Světový pohár. Pevně doufáme, že to tak bude pokračovat dál," řekl Kejval.

Vedle poskytnutí peněz na přípravu špičkovým sportovcům plánuje ministerstvo také investice do obnovy resortních sportovních center a dalších významných areálů, kde se reprezentanti připravují. Vedle středisek ministerstva školství, vnitra a obrany se jedná například o Račice nebo Nymburk, výhledově také Harrachov. Sportovci by měli mít pobyt v těchto centrech zdarma, nebo za režijní náklady na úhradu hotelových služeb.

