Více než sedm hodin baseballu. Dodgers získali první výhru po homerunu v nastavení

Baseballisté Los Angeles Dodgers porazili ve finále MLB Boston Red Sox po sedmi hodinách a 20 minutách. V 18. směně, deváté dodatečné, rozhodl homerun Maxe Muncyho.

Los Angeles - Homerunem v nastavení zajistil Max Muncy Los Angeles Dodgers první výhru ve finále baseballové MLB. Dodgers zvítězili nad Boston Red Sox 3:2 v 18. směně, deváté dodatečné, a snížili stav Světové série na 1:2. Utkání trvalo sedm hodin a 20 minut a bylo nejdelším finálovým zápasem v historii play off MLB.

Skóre utkání otevřel ve třetí směně homerunem domácí Joc Pederson, v osmé nechytatelným odpalem za Boston vyrovnal Jackie Bradley Jr. Ve třinácté směně bodovaly oba týmy po chybách. Boston šel do vedení a v dohrávce mohl druhý metař Ian Kinsler duel ukončit, ale nepřesný příhoz znamenal stav 2:2. Pro vyrovnávací bod doběhl Muncy.

I zbytek zápasu zvedal diváky ze sedadel. Už v patnácté směně mířil míček po Muncyho odpalu za bariéru, ale skončil těsně vedle hřiště. O tři směny později už první metař Dodgers homerunem utkání ukončil.

"Člověk se podíval a ježkovy oči, osmnáctá směna a nikdo se nechce vzdát," řekl Muncy. "V patnácté směně už jsem si myslel, že je to tam a pak byl chvilku zklamaný. Dostal jsem se z toho a při dalším startu chtěl odpálit co nejlépe."

Losangeleský tým mohl oslavovat první vítězný homerun ve finále od roku 1988. Před třiceti lety udivil baseballový svět Kirk Gibson, který proti Oaklandu nastoupil v prvním duelu až v deváté směně jako střídají pálkař, ač měl zraněné obě nohy, a rozhodl o výhře 5:4. Dodgers pak celou sérii vyhráli. Od té doby na další triumf čekají.

"Byl to špatný večer. Nedokázali jsem to uzavřít a pykali za to," řekl kouč Red Sox Alex Cora. Čtvrtý zápas se hraje už za pár hodin znovu na Dodger Stadium.

Světová série, finále baseballové MLB - 3. zápas:

Los Angeles Dodgers - Boston Red Sox 3:2 po 18. směně, stav série 1:2.