před 5 hodinami

Basketbalisté Fenerbahce Istanbul i díky devíti bodům Jana Veselého porazili v prvním euroligovém utkání v novém roce Baskonii Vitoria 79:74. Český reprezentant také doskočil pět míčů a připsal si jednu asistenci, vůbec ale nezasáhl do závěrečné čtvrtiny. Turecký tým po předchozích dvou porážkách vybojoval desáté vítězství v sezoně, španělského soupeře pohybujícího se na hraně postupu do play off porazil i v prvním vzájemném utkání na jeho hřišti (83:69). Nejlepším domácím střelcem byl s 16 body Marko Gudurič.

autor: ČTK | před 5 hodinami

Související





Hlavní zprávy