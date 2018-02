Veselý nejlepším výkonem kariéry dotáhl Fenerbahce k vítězství

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Istanbul - Basketbalista Jan Veselý dovedl Fenerbahce Istanbul nejlepším výkonem kariéry k výhře 77:69 nad Bambergem ve 22. kole Evropské ligy. Český pivot za 27 minut na palubovce nasbíral 26 bodů, 11 doskoků, jednu asistenci a dva zisky, sedmkrát ho hosté faulovali. Index užitečnosti měl 36, což je jeho osobní rekord.

Dosavadním maximem pro něj byla užitečnost 31 z duelu s Realem před dvěma lety. Více bodů než dnes dal pouze v listopadu CSKA Moskva, a to 31.

Veselý, kterého na přelomu roku přibrzdily zdravotní potíže, ukázal, že je opět v dobré formě. Zápas začal sice na lavičce, ale od svého nástupu na závěr první čtvrtiny na palubovce dominoval. Ve druhé čtvrtině dal 11 bodů a byl hlavním důvodem, proč si Fenerbahce vybudovalo dvouciferný náskok, vedoucí k výhře.

Bamberg především nedokázal odstavovat Veselého na doskoku pod vlastním košem. Český reprezentant tak dopichoval míče, smečoval rovnou z doskoku a celkem nasbíral osm útočných doskoků, čímž vyrovnal dosavadní rekord sezony. Před dvěma roky měl ale ještě o dva míče získané pod soupeřovým košem více.

Veselý navíc znovu ukázal, jak v této sezoně vylepšil trestné hody, když proměnil osm z deseti pokusů. Celkem se tak blíží už úspěšnosti 70 procent, přičemž v předchozích třech sezonách měl dohromady průměr 50 procent.

Když Bamberg v poslední čtvrtině zlobil a snížil na jednociferný rozdíl, byl to právě Veselý, kdo dvěma koši za sebou spoluhráče uklidnil. Fenerbahce už si pohlídalo patnácté vítězství v sezoně, znamenající udržení druhé příčky v tabulce. Navíc tak istanbulský celek napravil minulý debakl 70:95 s Olympiakosem Pireus.

"Byl to velmi důležitý zápas po tom minulém propadáku. Nebylo to jednoduché, ale slíbili jsme si, že budeme bojovat po celých 40 minut. A to jsme zvládli. Je to důležité týmové vítězství," řekl Veselý v pozápasovém televizním rozhovoru.

Evropská liga basketbalistů - 22. kolo:

Fenerbahce Istanbul - Bamberg 77:69 (za domácí Veselý 26 bodů, 11 doskoků, 1 asistence), Crvena zvezda Bělehrad - Milán 100:89, Žalgiris Kaunas - Chimki Moskva 74:84, Real Madrid - Olympiakos Pireus 79:80.

