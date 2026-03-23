Verstappenův tým propadl z matematiky, 4x6 vážně není 28. Šampiona to stálo vítězství

Max Verstappen v závodě sportovních vozů dominoval, ale po závodě přišel tvrdý pád. Diskvalifikace kvůli pneumatikám změnila vše.
Úřadující mistr světa F1 Verstappen na legendární Nordschleife udělal v sobotu všechno správně. Tedy skoro všechno.
Na klasické verzi Nürburgringu projel ve druhém závodě série sportovních vozů NLS cílem jako vítěz. Měl skvělé tempo, kontrolu nad závodem a soupeřům nedal šanci.
Jenže pak přišla ta nepříjemná část motorsportu, která se neodehrává na trati, ale u technických komisařů.
A tam se ukázalo, že 6x4 opravdu není 28.
Verstappen byl dodatečně diskvalifikován kvůli porušení pravidel ohledně použití pneumatik. Nešlo o žádný podvod ani kreativní výklad regulí.
Pravidla byla jasná a tým je jednoduše nedodržel. Místo šesti sad gum se na jeho Mercedes-AMG GT3 postupně objevilo dohromady sad sedm.
Výsledek? Diskvalifikace a ztráta vítězných trofejí.
„Samozřejmě je to zklamání,“ zaznělo z Verstappenova okolí. A není divu. Tohle nebyl závod, kde by se bojovalo na hraně a riskovalo se všechno pro výhru. Celé čtyři hodiny Nizozemcova posádka jasně vládla. Jenže její dominance se rozplynula kvůli administrativní chybě.
Právě to dělá celý příběh tak absurdní. Verstappen na trati předvedl výkon hodný mistra světa. Čistý, rychlý, bezchybný. Jenže automobilové závody se neodehrávají jen mezi startem a cílem. Je to i o tom, co se děje v garáži a na papíře.
A tam se tentokrát stala chyba, která by na téhle úrovni neměla přijít.
Celá situace okamžitě rozvířila debaty. Jak je možné, že tým kolem jednoho z nejlepších jezdců světa přehlédne tak zásadní pravidlo? Kde selhala kontrola? A kolik lidí si zpětně řeklo, že tohle mělo někoho trknout?
Verstappen tak v Německu zažil neobvyklý moment. Ne proto, že by prohrál na trati. Ale proto, že vyhrál – a pak mu triumf někdo vzal.
Motorsport je v tomhle nekompromisní. Můžete být nejrychlejší, můžete mít všechno pod kontrolou. Ale jakmile uděláte chybu mimo trať, je konec. Bez diskuse.
A Verstappen? Ten si tentokrát odvezl místo trofeje spíš připomínku, že ani parta kolem čtyřnásobného mistr světa formule 1 není imunní vůči lidským chybám. Stačí jedna chybička a všechno se sesype.
