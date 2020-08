Vémolovi se nechce hubnout. Tvrdíš, že jsi nejlepší, tak nebreč, vzkazuje soupeř

V září se má jeden z nejvýraznějších českých bojovníků MMA Karlos Vémola vrátit do klece. Sžírá ho ale nejistota. Necelé dva měsíce před dnem D stále není jisté, zda se duel s Václavem Mikuláškem v Praze uskuteční.

Necelý rok po kruté porážce s Attilou Véghem se chce Vémola v rámci turnaje Oktagon 17 vrátit na vítěznou vlnu. Proti Mikuláškovi má být historicky první Čech ve slavné UFC jasným favoritem, nicméně současná nejistota se mu vůbec nelíbí.

Pětatřicetiletý "Terminátor" by podle svých posledních vyjádření rád projednal s vedením organizace možný alternativní scénář, aby do střední váhy do 84 kilogramů nemusel hubnout zbytečně. Ve hře by prý podle něj mohlo být i uskutečnění duelu v jiné váhové kategorii.

Na to ostře reagoval Mikulášek. Bojovník přezdívaný "Baba Jaga" se proti podobným snahám ostře vyhranil.

"To Karlos ten zápas chtěl a chtěl ho v téhle váze. Já tedy shazuji na 84 kilo, začínal jsem na 113 kilogramech. Teď mám asi 95. Perfektně to dodržuji, takovou přípravu jsem v životě nedělal. Proč bych měl přistupovat na jeho hru?" rozčílil se Mikulášek v rozhovoru pro web MMA Shorties.

A vyzval Vémolu k pokračování přípravy. "Buď profík a udělej 84 a nebreč, že je to moc nebo málo, nebo že ses připravoval zbytečně. Řekl jsi, že jsem lehký soupeř, že jsem blb, tak se ukaž. Jsi šampion, jak o sobě říkáš, prý nejlepší v Česku, tak prostě drž dietu jako to mají všichni. Tak je to fér."

Mikulášek apeloval na profesionalitu soupeře a na fakt, že hubnutí ke smíšeným bojovým uměním patří.

"Já už se tomu celému směji. I kdybychom se připravovali zbytečně, tak jsme sportovci. Tak to je, to je náš úděl. To, co neovlivníme, s tím nebojujeme a makáme, dokud můžeme. Nevidím důvod pro dohody nebo záruky. Nikdo to u nás nemá, tak proč by to měl mít zrovna on," uzavřel Mikulášek.

Mezi ním a Vémolou se odehrávají tvrdé slovní přestřelky už dlouhé měsíce. Favorit nejprve tvrdil, že je zápas proti Mikuláškovi pod jeho úroveň. Po sérii vzájemných výpadů na sociálních sítích ale názor změnil.

"Proč do toho jdu, je jasný. Pořád říkám, že dělám ten nejkrásnější sport na světě. Když mě někdo naštve, tak ho můžu legálně zmlátit a dostanu ještě zaplaceno. Mikulášek mě naštval, měl nemístný a hloupý kecy," řekl Vémola.

Trash talk pokračuje po oznámení duelu. Mikulášek v jednom z rozhovorů Vémolu pourážel, jak se jen dalo.

"Jen se na něj podívejte. Je škaredý, blbý, nasypaný. Prostě ho nemám rád. Nejvíc mě urazilo, co řekl na Štvanici: ‚Lidi by se mi smáli, kdybych zápasil s někým, jako je on.‘ To mluvil o mně, ale teď se mnou chce zápasit."

S velkým despektem se vyjádřil také o Vémolově zálibě v chování krokodýlů.

"Mně zatím holky píšou, já si nemusím kupovat krokodýly na sex. Ale vážně, mně to přijde megalomanské, a hlavně ta zvířata nepatří do domů, ale do přírody. Nefandím tomu."

Vémola zase označil soupeře za "frajera, který se párkrát porval někde na diskotéce a hraje si na zápasníka". Vzájemný duel se má uskutečnit 26. září v pražském O2 universum.