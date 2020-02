Vyprodat O2 arenu jako my nezvládl ani Gott. Přijdou ale větší věci, láká Vémola

Karlos "Terminátor" Vémola o sobě po skličující porážce znovu dává vědět. Zápasník MMA chystá vlastní show a film. Také vyhlíží titulový zápas, přičemž mu nezáleží na váhové kategorii.

V kinech momentálně běží snímek Attila. Vypráví příběh Slováka Végha, který právě Vémolu v listopadu minulého roku porazil v takzvaném "Zápasu století" v pražské O2 areně.

V bitvě o nejlepšího česko-slovenského bojovníka skončil Vémola na zemi po tvrdém knockoutu.

Český bijec přišel o vítěznou šňůru a byl zdrcený. Později však vyzval Slováka k odvetě. Film o něm ještě neviděl.

"Byl jsem pozvaný na premiéru, ale mám tak náročný program, že jsem se k tomu nedostal," líčil 34letý Vémola. "Ale podívám se. Doufám, že to bude dobré, ale trošku se bojím, protože jsem slyšel, že to dával dohromady pan Větrovský, který je dobrý, co se týče managementu, ale určitě nebude dobrý ve filmaříně," rýpl si.

Zároveň prozradil, že stejně jako Végh bude mít vlastní film. "Je v procesu dva roky, ale nevím, za jak dlouho ho dotáhneme. Teď řešíme třeba financování," doplnil, přičemž nechtěl jmenovat režiséra snímku.

Mezitím Vémola rozjede svou show, kde bude zpovídat známé sportovní osobnosti. Pilotní díl vznikne v polovině února v pražském hotelu Ambassador.

"Nechci si hrát na velmistry v oboru pana Krause nebo Šípa. To není můj úmysl," zdůraznil zápasník. "Chci jen zvednout sport. Když jsem sem přišel před osmi lety, nikdo nevěděl, co MMA je. Podobných sportů je tady víc. Třeba máme nejsilnější muže světa. Další věc je, že veřejnost zná olympioniky, jako je Krpálek nebo Sáblíková, ale ne paralympioniky, kteří jsou také vítězové. Chtěl bych je zvednout tím, že je přivedu spolu s nějakou slavnou hvězdou."

"Máme plno známých zpěváků a rapperů, kteří sportují," spustil, když měl některé hosty jmenovat. "Je jich víc, než si lidi myslí. Ať je to Bárta, Landa, Cristovao, Rytmus, Marpo… Spousta frajerů, kteří se mi ser*u do řemesla. Ty tam určitě budou. Stejně jako třeba velice slavní hokejisté."

Kariéru v kleci však Vémola rozhodně nekončí. Nedávné narození dcery Elišky na jeho zápalu nic nemění.

"Už jsem u třetího dítěte, jsem na to zvyklý," podotkl. "Že by se zásadně změnil můj život… to asi ne. Věci neměním. Trénuju a sportuju dál. Nejsem jeden z těch, kteří při dětech přestanou dělat svoje koníčky. Neříkám: 'Nemůžu jít cvičit, protože musím být doma s rodinou.' Místo toho se mnou jde rodina do posilovny. Elinka už se mnou párkrát na tréninku byla. Žiju jako fighter a život jsem si podle toho přizpůsobil."

Závěr minulého roku se Vémolovi nepovedl. Byl blízko podpisu smlouvy v UFC, elitní soutěži ve smíšených bojových uměních, ale po porážce s Véghem se mu vzdálila.

Listopadovou show si nicméně pochvaloval, neboť podle něj pozvedla tuzemské bojové sporty. "Co jsme předvedli, to tady ještě nikdy nebylo v žádném sportu," řekl. "V takovémhle stylu - pokud se bavíme o penězích nebo čemkoliv - nevyprodal O2 arenu ani Karel Gott. Dokonce spadl televizní přenos. Byla to jedna z největších sportovních událostí v historii Česka. Ale teprve se zahřívám. Budou větší věci, mnohem větší."

Momentálně Vémola vyhlíží zápas na Štvanici, kde naposledy zápasil loni v létě. Je mu jedno, jestli nastoupí ve střední (84 kilogramů), nebo polotěžké váze (93).

"Štvanici chci znovu vyprodat," podotkl. "Chci tam titulový zápas. Je mi jedno, v jaké váze a koho mi dají."