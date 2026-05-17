Velký návrat do klece. McGregor bude zápasit po pěti letech

Bývalý šampion smíšených bojových umění MMA Conor McGregor bude po pěti letech opět zápasit. Jeho návrat do klece oznámila organizace UFC.
Sedmatřicetiletý irský bojovník se 11. července v Las Vegas utká s Američanem Maxem Hollowayem, jehož už jednou porazil. Bylo to před 13 lety. Tehdy se utkali v pérové váze, nynější odveta bude ve welterové váze.
„Conor McGregor vs. Max Holloway 2, hlavní událost na Internation Fight Week je oficiálně potvrzena," napsali zástupci UFC na instagramu.
McGregor bojoval v UFC naposledy v červenci 2021, kdy si v zápase proti Američanovi Dustinu Poirierovi zlomil nohu.
Návrat avizoval již předloni, ale zhatilo ho další zranění.
Pak měl trest do letošního března za porušení dopingových pravidel, protože zmeškal antidopingové kontroly.
V MMA má někdejší šampion pérové a lehké váhy McGregor bilanci 22 vítězství a šest porážek.
