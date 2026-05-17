Přeskočit na obsah
Benative
17. 5. Aneta
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Velký návrat do klece. McGregor bude zápasit po pěti letech

ČTK

Bývalý šampion smíšených bojových umění MMA Conor McGregor bude po pěti letech opět zápasit. Jeho návrat do klece oznámila organizace UFC.

Conor McGregor
Conor McGregorFoto: Reuters
Reklama

Sedmatřicetiletý irský bojovník se 11. července v Las Vegas utká s Američanem Maxem Hollowayem, jehož už jednou porazil. Bylo to před 13 lety. Tehdy se utkali v pérové váze, nynější odveta bude ve welterové váze.

„Conor McGregor vs. Max Holloway 2, hlavní událost na Internation Fight Week je oficiálně potvrzena," napsali zástupci UFC na instagramu.

McGregor bojoval v UFC naposledy v červenci 2021, kdy si v zápase proti Američanovi Dustinu Poirierovi zlomil nohu.

Návrat avizoval již předloni, ale zhatilo ho další zranění.

Reklama
Reklama

Pak měl trest do letošního března za porušení dopingových pravidel, protože zmeškal antidopingové kontroly.

V MMA má někdejší šampion pérové a lehké váhy McGregor bilanci 22 vítězství a šest porážek.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto.

EU reaguje na drahotu a bytovou krizi. Má plán, jak vyvést miliony Evropanů z chudoby

Evropská komise představila novou strategii, která by měla do roku 2030 pomoci vyvést z chudoby 15 milionů Evropanů a do poloviny století chudobu v EU zcela odstranit. Unie sází hlavně na kvalitnější pracovní místa a účinnější využívání evropských fondů. Plán přichází v době rostoucích životních nákladů a prohlubující se krize bydlení, která zasahuje miliony Evropanů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama