Velkou pardubickou vyhrál Hegnus. Dva Váňovi koně spadli na Taxisově příkopu

Vítězem 130. ročníku Velké pardubické se stal hnědák Hegnus, který vylepšil loňské druhé místo. Dvanáctiletého svěřence trenéra Radka Holčáka dovedl k triumfu slovenský žokej Lukáš Matuský.

Hegnus po brzkém útoku v cílové rovince vyhrál o jednu a čtvrt délky před Playerem, který v těsném souboji o druhé místo porazil o hlavu slovenského účastníka Vanduala.

Loňský vítěz Theophilos, jenž byl považován za hlavního favorita, doběhl devátý.

Letošní Velká pardubická nevyšla legendárnímu trenérovi Josefu Váňovi. Dva jeho koně Sottovento a No Time To Lose spadli na Taxisově příkopu. Následně na Irské lavici skončil dostih pro All Scatera s Veronikou Řezáčovou-Škvařilovou, která se postavila na start jako osmá žena v historii.

Slavný dostih se musel kvůli opatření proti šíření koronaviru konat bez diváků a měl sníženou dotaci na tři miliony korun.