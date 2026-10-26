Velké vítězství Ruska. Uspořádá mistrovství světa, raduje se i Putinův mluvčí

Rusko slaví velké sportovně-politické vítězství. Země, která byla od rozpoutání války na Ukrajině ve sportovní izolaci a nekonaly se v ní prakticky žádné významné mezinárodní akce, uspořádá v roce 2030 mistrovství světa ve vzpírání. Rozhodla o tom Mezinárodní vzpěračská federace (IWF).
V Rusku se od roku 2022 neuskutečnilo žádné mistrovství světa v letním ani zimním olympijském sportu. Loni měla hostit světový šampionát v plaveckých sportech Kazaň, ale vrcholná akce byla přesunuta do Singapuru.
Udělení organizace mistrovství světa ve vzpírání navzdory trvající válce na Ukrajině představuje další krok v návratu Ruska do mezinárodních soutěží.
Vyjádřil se k tomu i Dmitrij Peskov, tiskový mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina. „Toto rozhodnutí vítáme. Je to krok k depolitizaci sportu. Rusko se musí znovu plně připojit ke globální sportovní rodině, protože bez ruské účasti nemůže řádně fungovat,“ prohlásil Peskov.
Rusové doufají, že je konec jejich sportovní izolace na spadnutí. „Je to velmi dobrá zpráva. Toto rozhodnutí je velmi důležité pro sportovní svět a celkově vytváří dobrý precedens pro ostatní federace,“ citovala stanice Match TV Alexandra Žukova, čestného prezidenta Ruského olympijského výboru.
V červenci Mezinárodní olympijský výbor po třech letech zrušil suspendaci Ruského olympijského výboru a umožnil jeho sportovcům a týmům usilovat o kvalifikaci na olympijské hry v Los Angeles 2028.
V příspěvku na sociální síti Telegram poděkoval šéf ruského vzpěračského svazu Alexandr Vinokurov federaci IWF za důvěru.
„Rusko disponuje nezbytnými zkušenostmi a kapacitami potřebnými k pořádání soutěží na nejvyšší úrovni. Moskva už v minulosti hostila významné sportovní akce a pyšní se moderní infrastrukturou,“ napsal.
IWF už loni v červnu znovu plně integrovala ruské a běloruské sportovce do svých soutěží. V listopadu ji následovalo judo a letos v dubnu plavání, stejně tak umožnil Mezinárodní paralympijský výbor účast sportovců z těchto zemí na letošní paralympiádě v Itálii. Oproti tomu například Světová atletika na vyloučení ruských a běloruských sportovců stále trvá.
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