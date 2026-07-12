Vedro zkrátilo devátou etapu Tour. Van der Poel nedal v úniku nikomu šanci

Jednatřicetiletý Van der Poel k třetímu triumfu na Tour využil klasikářský profil trati se čtyřmi vrchařskými prémiemi druhé až čtvrté kategorie. Závěrečný spurt si sám rozjel a nedal v něm šanci Norovi Tobiasi Pedersenovi ani Britovi Tomu Pidcockovi. Čtvrtým členem úniku byl domácí Francouz Alex Baudin.
"Před závěrečným spurtem jsem si nebyl úplně jistý. Přišel jsem o hodně energie tím, že jsem se snažil udržet únik naživu při tlaku pelotonu. Bylo to hrozné, celý den jsme jeli v protivětru. Takže jsme se na to opravdu nadřeli a jsem rád, že se mi to povedlo," uvedl osminásobný mistr světa v cyklokrosu Van der Poel, jenž musel z loňské Tour odstoupit kvůli zápalu plic. "Možná to dnes byl můj jediný úspěch. Ale aspoň byl hezký," dodal.
Peloton s hlavními favority dovezl do cíle se šestisekundovým odstupem Ital Filippo Ganna. Chyběl v něm český cyklista Mathias Vacek, který obsadil s téměř desetiminutovou ztrátou 59. místo. Přišel tak o desátou příčku v průběžném pořadí a nově je čtyřiadvacátý.
Žlutý trikot bez potíží uhájil Van der Poelův soupeř z cyklistických monumentů Tadej Pogačar, jenž stále vede o 2:42 minuty před Jonasem Vingegaardem.
V pondělí budou mít účastníci Tour tradičně volný den.
Cyklistický etapový závod Tour de France - 9. etapa (Malemort - Ussel, 154,6 km):
1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Premier Tech) 3:27:51, 2. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility), 3. Pidcock (Brit./Pinarello-Q36.5), 4. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) všichni stejný čas, 5. Ganna (It./Netcompany INEOS), 6. Pedersen (Dán./Lidl-Trek) oba -6, ...59. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -9:54, 96. Otruba (ČR/Rural-Seguros RGA) -17:24, 149. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -26:46.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 32:17:04, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -2:42, 3. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -3:27, 4. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -3:30, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -3:34, 6. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -3:55, ...24. Vacek -16:58, 130. Otruba -1:51:28, 159. Bittner -2:11:05.
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