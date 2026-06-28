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Sport

Věčně stříbrní Češi. Ostravská hala ztichla, finálový thriller zvládli lépe Američané

ČTK,Sport

Čeští hokejbalisté prohráli v Ostravě ve finále domácího mistrovství světa s Američany 1:2 v prodloužení a získali potřetí za sebou stříbro. Stejnou šňůru táhnou i české ženy, které včera ve finále rovněž prohrály s USA.

Lukáš Lhota v zápase Česko - USA na MS v hokejbalu 2026 v Ostravě
Lukáš Lhota v zápase Česko - USA na MS v hokejbalu 2026 v OstravěFoto: ostrava2026.cz
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Podrobnosti připravujeme.

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