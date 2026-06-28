Věčně stříbrní Češi. Ostravská hala ztichla, finálový thriller zvládli lépe Američané

Čeští hokejbalisté prohráli v Ostravě ve finále domácího mistrovství světa s Američany 1:2 v prodloužení a získali potřetí za sebou stříbro. Stejnou šňůru táhnou i české ženy, které včera ve finále rovněž prohrály s USA.
Podrobnosti připravujeme.
Chcete výrazně snížit riziko infarktu? Musíte cvičit víc, než se doposud myslelo
Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje dospělým věnovat se týdně alespoň 150 minut aerobní aktivitě střední až vyšší intenzity. Mezi takové činnosti se standardně řadí například svižná chůze, běh nebo jízda na kole. Jak ale ukazuje nejnovější výzkum, chtějí-li lidé skutečně výrazně snížit riziko infarktu, mrtvice a dalších kardiovaskulárních rizik, měli by cvičit mnohem víc.
Potápěči našli v přehradě Hracholusky tělo utopeného mladíka, bylo mu 17 let
Policejní potápěči našli dnes dopoledne v přehradě Hracholusky za Plzní tělo sedmnáctiletého mladíka. Utonul v sobotu kolem 17:00.
Velké ceně Rakouska kraloval Russell a posunul se na celkové druhé místo
Velkou cenu Rakouska formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhý na okruhu ve Spielbergu skončil Max Verstappen z domácího Red Bullu, třetí byl lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
Při pádu malého letadla na předměstí Nancy ve Francii zahynulo 11 lidí
Jedenáct lidí přišlo o život při pádu malého letadla v Tomblaine na předměstí Nancy na severovýchodě Francie, píší tiskové agentury s odvoláním na prefekturu departementu Meurthe-et-Moselle. Na místo neštěstí míří francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez.
Delegaci má vést prezident. Macinka je hulvát, Babiš by ho měl odvolat, míní Rychetský
Delegaci na summit NATO v Ankaře by měl vést prezident, shodli se v pořadu Poledne s Moravcem bývalý šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský a někdejší ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). Vyplývá to podle nich ze zásad mezinárodního veřejného práva i z diplomatických protokolů.