Ve vězení seděl s Vlkem z Wall Street, teď se Larson ukáže na nejslavnějším turnaji

Nevydařený turnaj nebo série bez vítězství? Ne, s takovými prkotinami na Erica Larsona nechoďte. Tenhle chlapík zažil totiž mnohem horší chvíle. Deset let strávil ve vězení, teď se ovšem znovu představí na Ryder Cupu, nejprestižnější týmové soutěži golfistů.

Larson sám snil o tom, že se bude profesionálně ohánět holí na golfových greenech. Nebyl špatný, to vůbec ne, ale přesto se mu to nesplnilo. A rodák z Wisconsinu krach svých snů úplně neskousl.

Živil se sice jako caddie, tedy nosič holí, jenže k tomu ještě začal prodávat kokain. "Dělal jsem to jenom pro prachy," přiznává dnes šedesátiletý Larson.

"Neužíval jsem ho. Byl jsem velký dealer? Ne. Vozil jsem se v drahých kárách? Taky ne. To mě ale nijak neomlouvá. Překročil jsem zákon a zaslouženě jsem za to dostal trest," uznává Američan.

Klec spadla v roce 1995, kdy ho jeden z jeho zákazníků udal federálním vyšetřovatelům. Larson vyfasoval třináct let, přitížilo mu, že kokain pašoval mezi státy. Kupoval ho na Floridě, prodával i v rodném Wisconsinu. "Jasně, že jsem z délky trestu nebyl nadšený. Mohl jsem dostat méně let," myslí si i s odstupem.

Během pobytu za mřížemi vystřídal čtyři různá vězení, v jednom seděl společně s Jordanem Belfortem. To je ten chlapík, jehož autobiografie se stala bestsellerem a námětem hollywoodského trháku Vlk z Wall Street s famózním Leonardem di Capriem v hlavní roli.

Krátce před odsouzením začal Larson pracovat jako caddie pro Marka Calcavecchiu. Vítěz The Open, jednoho z turnajů nejvyšší kategorie major na nejprestižnější golfové sérii PGA Tour, mu slíbil, že pokud zůstane v base "čistý" a stane se lepším člověkem, postará se, aby dostal novou šanci, až vyjde na svobodu.

Larson se ve vězení choval skutečně vzorně, dokonce vystudoval obchodní management a po odpykání deseti let se dočkal podmínečného propuštění.

A Calcavecchia svůj slib skutečně splnil. Larson mu nosil bag, přispíval cennými radami a spolu se radovali i z vítězství na PGA Tour.

Teď bývalý trestanec pracuje jako caddie pro Harrise Englishe, což je navzdory jménu Američan, jenž letos vyhrál už dva turnaje a jako nováček se představí i na Ryder Cupu.

Při prestižním klání týmů USA a Evropy, které začíná v pátek, mu bude opět nosit hole a radit s jejich výběrem Larson. Na Ryder Cupu to bude už potřetí, kdy bude mít na starost nováčka - v roce 2008 absolvoval turnaj s Anthonym Kimem, o dva roky později s Johnem Overtonem.

"Naprosto respektuju jeho příběh. Eric měl po tom, čím si prošel, na výběr dvě cesty a on si zvolil tu těžší. Tedy vzchopit se, makat na sobě a něco se sebou udělat," říká English o svém parťákovi.

“Ať jsme na hřišti v jakkoliv složité situaci, nikdy to nebude horší místo než to, na němž byl před nějakými patnácti lety," připomíná dvaatřicetiletá hvězda.

Pro Larsona je letošní ročník Ryder Cupu o to pikantnější, že ho hostí hřiště Whistling Straits v jeho rodném Wisconsinu. "Je to pro mě neuvěřitelné, že budu caddie na Ryder Cupu, jen kousek od místa, kde jsem vyrůstal. Mám fakt zajímavý život a už jsem uvažoval, že bych o něm napsal knížku. Jenže kdo by sakra chtěl číst o chlapovi, který seděl ve vězení?" ptá se Larson.

Jak mu poradil britský deník The Sun: Zeptej se na to Jordana Belforta, Eriku…