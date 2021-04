Reyes chce okrást Procházku. Je to borec, ale na mě to stačit nebude, tvrdí Američan

Dominick Reyes se po loňské porážce s Janem Blachowiczem uzavřel před světem, částečně opustil "toxický" svět sociálních sítí a tvrdě dřel s vidinou slavného návratu. Ten teď přichází. Amerického bojovníka čeká o víkendu v Las Vegas očekávaný souboj s Jiřím Procházkou.

Procházka bude historicky prvním Čechem v hlavním duelu večera nejprestižnější organizace UFC.

Do takto exponovaného souboje se dostane hned ve svém druhém vystoupení v elitní lize, což jasně naznačuje, jaký věhlas si svým loňským triumfem v premiéře s Volkanem Oezdemirem vydobyl.

Uvědomuje si to i sám Reyes. Američan je v UFC mnohem zkušenější, celosvětově slavnější, přesto se aktuální hype, tedy jakýsi marketingový humbuk, točí spíše kolem jeho českého soka.

Na Procházku, svého nového oblíbeného koně, ostatně nedá dopustit ani mocný šéf celé organizace Dana White.

Právě tohle lákavé momentum chce Reyes ukrást zpět do své moci.

"Pro mě to je obrovská příležitost. Jiří rychle získal velký hype, který jsem v minulosti měl taky. Teď mám šanci znovu ho ukrást pro sebe," prohlásil jednatřicetiletý rodák z Hesperie v Kalifornii v předzápasovém rozhovoru.

Procházka se netají touhou zamířit nejkratší cestou směrem k titulovému duelu v polotěžké váze. Podle jeho představ by mu po případné výhře nad Reyesem k takovému cíli zbývaly jeden až dva další zápasy.

Jenže své sny má samozřejmě i Američan, přezdívaný The Devastator - Ničitel. Hlavně kvůli tomu, jak soupeře v minulosti pustošil drtivými kopy.

"Jsem pořád trojka naší váhové divize. Je to celé o tom, že on jde zápasit se mnou. To on se skrze mě snaží dostat výš. Mým úkolem je ubránit svou pozici," zdůraznil Reyes.

Jinak měl ale pro osmadvacetiletého Čecha jen slova uznání.

"Je to hodně talentovaný, sportovně založený borec. Vím o něm, že se hodně zabývá samurajstvím, je na něm vidět, že boj miluje a má ho v sobě. To se mi na něm líbí, to respektuji. Uznávám, že dře velmi tvrdě," vyjmenoval Reyes.

UFC představuje hlavní duel večera:

Procházku pochválil i za jeho postupnou, přemýšlivou cestu k vrcholu.

"Zachoval se velmi chytře, když nešel do UFC příliš brzy, když ještě jeho umění nebylo tak vyvinuté, a místo toho sbíral zkušenosti ve světě. I tak si ale myslím, že to na mě stačit nebude," nenechal Reyes nikoho na pochybách, že půjde do klece naplněný sebedůvěrou.

Temnota, do níž spadl po zářijové kruté porážce v souboji o titul s Blachowiczem, který mu na konci druhého kola zlomil nos a poslal ho k zemi, se zdá být definitivně pryč.

"Bylo to tvrdé období o hledání duše, o zkoumání sebe sama a své mysli. Ale bylo to maskované požehnání, protože jsem se díky tomu vrátil ke své podstatě. Byl jsem na temném místě, ale znovu jsem nalezl světlo. Znovu jsem se nadchl pro boj a znovu si užíval celý proces," uvedl Reyes.

"Z téhle příležitosti jsem nadšený a hrozně se těším. Jsem zpět," dodal odhodlaně americký fighter.

Bojové umění Dominicka Reyese: