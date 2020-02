Van der Poel je potřetí mistrem světa v cyklokrosu, Češi náročnou trať nezvládli

Plzeňský útočník Milan Gulaš dostal od disciplinární komise hokejové extraligy pokutu 10.000 korun za nesportovní chování k rozhodčím. Nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec soutěže byl v pátečním domácím utkání 42. kola s Hradcem Králové v čase 64:23 vyloučen na dvě minuty za sevření puku rukou a následně dostal i desetiminutový osobní trest.

"Po uložení menšího trestu cíleně přijel do blízkosti hlavního rozhodčího, na kterého zcela nepřípustně pokřikoval. Ve svém jednání pokračoval i vůči druhému rozhodčímu, který mu důvody vyloučení vysvětloval. Na trestné lavici potom rozlámal údery do tvrzeného skla hůl a rozhodčího slovně napadal i při odchodu do kabin," uvedl předseda disciplinární komise Viktor Ujčík v tiskové zprávě.

Plzeň v duelu, který řídili hlavní sudí Tomáš Micka a Vladimír Pešina, prohrála 2:3 po samostatných nájezdech. Gulaš, jenž v této sezoně nasbíral ve 41 zápasech 67 bodů a vstřelil 32 branek, se kvůli vyloučení závěrečného rozstřelu nemohl zúčastnit.

"Skutkovou podstatu přestupku sevření puku rukou jednoznačně naplnil, neboť ve vlastním obranném pásmu mimo prostor brankoviště přikryl kotouč na ledě rukavicí," prohlásil Ujčík. Kapitán Plzně byl už v lednu za vulgární urážky rozhodčích potrestán pokutou 5000 korun.