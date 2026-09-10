Valijevová znovu nesmí závodit. Stopy vedou k manželce Putinova mluvčího

Kamila Valijevová nesmí startovat v mezinárodních soutěžích. Ruská krasobruslařka, proslulá dopingovým skandálem a zpackanou jízdou na olympiádě v Pekingu, přišla po intervenci Ukrajinské krasobruslařské federace o status neutrální sportovkyně.
Valijevová na olympiádě v Pekingu získala v roce 2022 v 15 letech zlato s ruským týmem a byla senzací her.
Následně však vyšlo najevo, že na domácím mistrovství v prosinci 2021 měla pozitivní test na trimetazidin.
Valijevová mohla přesto podmínečně startovat i v individuální soutěži, kde pod tlakem okolností nepotvrdila roli favoritky, při jízdě padala a v slzách skončila čtvrtá.
Zlato pak bylo ruským krasobruslařům odebráno a Valijevová dostala čtyřletý distanc, když neuspěla s bizarní výmluvou. Podle ní se jí zakázaná látka do těla dostala náhodou z dědečkových léků, když jí chystal k narozeninám jahodový dort.
Do obrany Valijevové se zapojilo i ruské ministerstvo obrany, které ještě během olympiády zveřejnilo propagandistické video, kde příslušníci ruské armády střeží krasobruslařku v dětském věku před těmi, kteří ji zastrašují…
Valijejová se na led vrátila po vypršení trestu na začátku letošního roku, nyní se však znovu nemůže účastnit mezinárodních soutěží.
V červnu Mezinárodní bruslařská federace (ISU) rozhodla, že umožní ruským a běloruským sportovcům pod neutrálním statusem návrat do mezinárodních soutěží, z nichž byli vyloučeni po ruském vojenském útoku na Ukrajinu v roce 2022. Závodníci ale nesmí veřejně podporovat ruskou agresi a nesmí mít vazby na armádní a bezpečnostní složky.
A právě na to podle ruských médií upozornila ukrajinská strana v případě Valijevové. Ta totiž trénuje v akademii Tatiany Navky. Bývalá olympijská vítězka v tancích na ledě z Turína 2006, mimochodem rodačka z ukrajinského Dněpropetrovsku, je manželkou Dmitrije Peskova, mluvčího ruského prezidenta Vladimira Putina.
I samotná Navka je pod sankcemi Evropské unie „za činy, které podkopávají nebo ohrožují územní celistvost, suverenitu a nezávislost Ukrajiny“. Bývalá krasobruslařka umístění na sankční seznam napadá u soudu.
Proti odebrání statusu neutrálního sportovce se odvolala i Valijevová, ISU ale dnes informovala, že její protest zamítla.
Podle ruského webu Gazeta.ru se hodlá Valijejová dál odvolat k Mezinárodní sportovní arbitráži.
Neutrální status podle médií odebrala ISU i Marku Kondraťukovovi, evropskému šampionovi z roku 2022. Ten se dříve připravoval přímo v armádním středisku, nyní trénuje rovněž u Navky.
Vzhůru na kroužky. Ale s rozumem. Jinak se to prodraží
Talent přitahuje pozornost, disciplína ji udržuje. To vystřelilo Ronalda i Nadala
Známý fotograf Karel Cudlín vystavil snímky Václava Havla od roku 1989
Pod názvem Hrad H vystavila pražská Leica Gallery Prague fotografie, které pořídil Karel Cudlín jako jeden z oficiálních fotografů prezidentské kanceláře. Na Hradě dřívější fotoreportér působil mezi lety 1996 a 2003, fotografoval mj. oficiální schůzky tehdejšího prezidenta Václava Havla. Výstava ukazuje rovněž jeho snímky z let 1989 a 1990 i některé dopisy, které prezident dostával od občanů.
Záhada „zapomenuté relikvie“. Vědci odhalují tajemství Závišova kříže
Po korunovačních klenotech a Maurově relikviáři je nejcennější památkou naší země. Závišův Kříž, pašijová relikvie ze zlata, stříbra, perel a drahokamů, je opředena řadou záhad a tajemství. Některá se teď podařilo vědcům poodhalit. Znovuobjevili také jednu „zapomenutou“ relikvii.
„Aby lidi byli silnější o jeho zkušenost.“ Výstava připomíná osud spisovatele Lustiga
Klíčové momenty v životě spisovatele Arnošta Lustiga představuje výstava v Terezíně na Litoměřicku. Do tehdejšího ghetta nacisti Lustiga transportovali v době jeho dospívání. Výstava Arnoštova cesta ke 100. výročí narození autora mnoha děl spojených s tématem holokaustu vychází z grafického románu Markéty Pilátové a fotokoláží Elišky Soffer Podzimek.
Počet žádostí o azyl v EU byl v prvním pololetí nejnižší od pandemie
Počet žádostí o azyl v EU, Norsku a Švýcarsku byl letos v prvním pololetí nejnižší od roku 2021, kdy počty výrazně ovlivnila pandemie covidu-19. Vyplývá to z údajů, které ve čtvrtek zveřejnila Agentura EU pro azyl (EUAA). Od ledna do konce června státy obdržely 332 000 žádostí o azyl, což bylo o 17 procent méně než v první polovině roku 2025. Celkem úřady a soudy v EU řeší přes milion žádostí.
Nesnesitelná skromnost. Luxusní letadlo „Merkelové“ je na prodej
Ložnice, velká sprcha, luxusní koupelna, konferenční místnost i salonek s koženými křesly. Bývalý vládní Airbus, kterým na zahraniční cesty létala také Angela Merkelová, je nyní na prodej. Letoun měl německé politické špičce nabídnout maximální pohodlí a dolet přes 13 tisíc kilometrů. Jeho další kariéru ale poznamenaly opakované technické problémy.