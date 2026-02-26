Vacek jde do jarních klasik jako lídr, míří jen na vítězství

Cyklista Mathias Vacek se při absenci Dána Madse Pedersena, jenž se stále zotavuje ze zranění, chystá v roli hlavního lídra týmu Lidl-Trek na sobotní závod Omloop Het Nieuwsblad, který zahájí program jarních klasik.
Třiadvacetiletý závodník touží za každou cenu vyhrát alespoň jednu z nich. Cítí dobrou formu a je připravený ji využít. Uvedl to v tiskové zprávě pro česká média.
Vacek má od tradičních závodů velká očekávání. "Už před sezonou jsme jasně řekli, že chceme uspět na monumentu, a to i přes určité komplikace pořád platí. Jsme jeden z nejlepších týmů na světě a musíme bojovat o špičkový výsledek v každém závodě," řekl český jezdec.
S tím souvisí i jeho osobní cíle. "Chci za každou cenu vyhrát jarní klasiku a podřizuji tomu úplně všechno. Cítím se skvěle a rozhodnutí mírně oddálit vrchol formy bylo podle mě správné. Jsem svěží a připravený to prodat," prohlásil .
Úspěchu na klasikách podřídil i dosavadní starty v sezoně. "V předchozích závodech jsem se pohyboval většinou kolem první desítky, přičemž jsem ani nešel naplno do hromadných dojezdů. Nechtěl jsem zbytečně riskovat ve sprintech, kde šance na vítězství nebyla úplně největší. Můj první skutečný cíl sezony přichází až teď. Vím, že jsem se oproti loňsku výkonnostně znovu výrazně posunul. A už se nemůžu dočkat, až to ukážu v závodech," řekl Vacek.
Pozice týmového lídra mu připadla poté, co Pedersen utrpěl při pádu před třemi týdny na závodu Kolem Valencie zlomeninu zápěstí a klíční kosti. Zranění si navíc vyžádalo operaci.
"Poprvé jdu do klasiky jako hlavní týmový lídr. Doposud jsme tam byli vždy minimálně dva a podle vývoje závodu se rozhodovalo až v jeho průběhu. Teď ale vím dlouho dopředu, že se pojede na mě. Přizpůsobil jsem tomu kompletně přípravu, ale i mentální nastavení. Jsem extrémně soustředěný a přesně vím, co musím udělat pro úspěch," uvedl.
Úspěchem má na mysli prvenství. "Výsledek v Top10 by byl určitě solidní, ale jsem lídrem jednoho z nejlepších týmů na světě a na téhle úrovni se počítá jen vítězství. Vím, že mám kolem sebe skvělé lidi, kteří mě ve správný moment dostanou dopředu, pak už je to jen na mně. Jdu do toho s vědomím zodpovědnosti a tlaku na výsledek a s těmi nejvyššími cíli," řekl Vacek.
Závod Omloop Het Nieuwsblad už si osahal, loni obsadil 16. místo. "Závod mi seděl. V klíčových pasážích jsem byl silný a jel jsem aktivně s cílem závod rozhodnout útokem. V těch rozhodujících momentech jsem ale pořád kalkuloval s tím, že přijde odpověď a že bude potřeba reagovat, což se nakonec nestalo," připomněl Vacek.
"Zpětně vidím, že se závod lámal právě tam a že tam prostor byl. Byla to pro mě důležitá zkušenost, ze které si musím vzít ponaučení. Když přijde moment, kdy se závod rozhoduje, musím si víc věřit, zbytečně nespekulovat a jít do toho naplno. A přesně s tímhle nastavením do sobotního závodu jdu," nastínil Vacek.
Pedersenovo zranění tým hodně zasáhlo. "Mads je náš hlavní lídr a i pro mě osobně je první část sezony hodně o něm, takže rozhodně nechcete, aby se něco takového stalo hned na prvním závodě roku. Bezprostředně po pádu byla v týmu cítit nervózní atmosféra. Snažil jsem se proto trochu vystoupit a převzít jeho roli, vzít to v týmu na sebe. Udělat vtípek, zlepšit atmosféru a při závodech převzít větší zodpovědnost. Není to úplně jednoduché. Aby vás ostatní brali, nesmí to být hrané, musí to jít přirozeně z vás. Postupně se v tom ale vyvíjím a cítím se v téhle roli čím dál silnější," uvedl Vacek.
Tým byl v nejistotě i proto, že měl dlouho dopředu naplánovaný kemp, který byl právě Pedersenovým nápadem a celý ho zařizoval.
"Jakmile ale znal výsledky operace, hned nás všechny ujistil, že kemp platí a že s námi pojede. Bylo neskutečné vidět, jaký je to borec. Byl s námi a dřel jako blázen. Měl šestihodinové tréninky na trenažéru, kde seděl s vypodloženou rukou tak, aby šetřil zraněné místo. Nikdo nepochybuje, že se vrátí silný a naváže tam, kde skončil," řekl Vacek na adresu bývalého mistra světa.
