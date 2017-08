V Lotyšsku startuje ME v plážovém volejbalu. Češky patří k favoritkám

před 51 minutami

Sluková s Hermannovou budou na ME plnit roli nasazených dvojek, Kolocová s Kvapilovou jsou turnajovými pětkami.

Praha/Jurmala - Češky patří k favoritkám evropského šampionátu v plážovém volejbalu. Úřadující vicemistryně starého kontinentu Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou jsou v lotyšské Jurmale druhé nasazené a Kristýna Hoidarová Kolocová s Michalou Kvapilovou bude plnit roli pětek.

Hermannová se Slukovou vybojovaly před rokem na mistrovství Evropy ve švýcarském Bielu stříbro a získaly pro český beachvolejbal první evropskou medaili po 14 letech. Letos zkusí pár pod vedením Simona Nausche na úspěch navázat. Na nedávném mistrovství světa ve Vídni obě české dvojice vyhrály skupiny a vypadly v osmifinále, což znamenalo shodně dělené deváté místo.

Ve skupině B na ME mají Hermannová se Slukovou ukrajinské sestry Machnovy, Nizozemky Meppelinkovou s Van Gestelovou a Finky Tuominenovou s Lehtonenovou. Svěřenkyně Lenky Háječkové Kolocová s Kvapilovou narazí ve skupině E na domácí pár Caicaová, Liepinlauská, na Norky Lundeovou s Ulvesethovou a na Rusky Birlovovou s Makroguzovou.

Sluková potvrdila, že medaile se očekávat dá. "Dominantní týmy Evropy najdete ale vysoko také ve světovém žebříčku. Byly akce, kde jsme byly druhé a za námi hned Švýcarky nebo Němky. Určitě nemůžeme říct, že nám odpadne devadesát procent soupeřek a jedeme si zahrát turnaj nižší úrovně. Evropské mistrovství je ze všech kontinentálních nejtěžší," řekla Deníku. Za hranici úspěchu považuje elitní desítku. "Pokud bychom skončily hůř, byly bychom zklamané," dodala Sluková.

Kolocová s Kvapilovou byly před rokem na ME sedmnácté. "Vloni jsme se na ME dostaly díky udělené divoké kartě, letos jsme páté nasazená, už to samotné vnímáme jako velký ůspěch celé této sezony. Loňský výsledek bychom určitě rády vylepšily, jakýkoliv jednociferný výsledek bychom považovaly za velmi dobrý," uvedla Kolocová pro ČTK.

Na třetí triumf v řadě budou útočit Němky Laura Ludwigová s Kirou Walkenhorstovou. Olympijské vítězky z Ria de Janeiro jsou favoritkami poté, co se ve Vídni staly prvními německými mistryněmi světa. Mezi muži Češi chybí, titul budou z pozice druhých nasazených obhajovat Italové Paolo Nicolai a Daniele Lupo.

V Lotyšsku začne turnaj ve středu souboji ve skupinách, z nichž jako na Světovém okruhu postoupí vítězové přímo do 2. kola play off a celky z druhých a třetích míst čekají duely 1. kola. O medaile se bude hrát v neděli.

Češi slavili úspěch v začátcích evropských šampionátů. Eva Ryšavá (dříve Celbová) se Soňou Novákovou (Dosoudilovou) triumfovaly na Evropě v letech 1996 a 1998. Mezi muži získali zlato současný předseda volejbalového svazu Marek Pakosta s Michalem Palinkem v roce 1996.