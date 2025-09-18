V kvalifikaci se cítil fantasticky, ve finále vyhořel. Vadlejch bronz na MS neobhájil

Vadlejch před MS kvůli zranění kolena a těžké viróze absolvoval jen dva závody. Ve finále nenavázal na solidní kvalifikaci, kde si zlepšil sezonní maximum na 84,11 metru. Prvním pokusem se nedostal za 80 metrů a jeho další hody byly ještě kratší, takže je úmyslně přešlápl.
Na velké akci úřadující mistr Evropy Vadlejch předvedl svůj nejhorší výkon od ME 2016 v Amsterodamu a porazil jen Australana Camerona McEntyreho (75,65). Jedenáctá příčka je jeho nejhorším umístěním ve velkém finále v životě. Poté, co v úvodu kariéry pětkrát vypadl v kvalifikaci, vždy bral na ME, MS nebo OH nejhůře deváté místo.
Ve sbírce má Vadlejch vedle titulu z loňského ME v Římě dalších pět medailí, avšak tentokrát měl k trofeji daleko. "Dneska nebyl můj den, zkrátka to tam nebylo," řekl České televizi. "Vlastně jsem se necítil vůbec špatně, ale rozběhl jsme se a jsem zvyklý, že nohy jsou přede mnou, a ony byly za mnou. Neslučovalo se to s délkou, kterou jsem potřeboval," vysvětloval. Byl rád, že na závěr první sezony pod vedením Miroslava Guzdeka alespoň vyřešil své zdravotní problémy a přípravu na novou sezonu může začít zdravý.
První cenný kov na MS získal dvaatřicetiletý Walcott. Třináct let po triumfu na olympijských hrách si vylepšil sezonní maximum za 88 metrů a předčil všechny favority. Z medailistů loňských olympijských her v Paříži se na stupně vítězů prosadil jen dvojnásobný mistr světa Grenaďan Anderson Peters, jenž skončil za 87,38 metru druhý. Bronz získal Američan Curtis Thompson, jenž si výkonem 86,67 metru zajistil první pódium na velké akci.
Naopak další velké zklamání prožil Němec Julian Weber, jemuž světová medaile znovu unikla. Lídr letošních tabulek, který několikrát v sezoně překonal devadesátimetrovou hranici, ve finále v Toku zapsal jen 86,11 metru a musel se smířit s pátým místem.
V poli poražených skončil i obhájce světového titulu a olympijský šampion z Tokia Níradž Čopra. Indický svěřenec světového rekordmana Jana Železného bral za 85,03 metru osmou příčku. Ještě o dvě místa za ním byl král loňských OH v Paříži Aršad Nadím z Pákistánu, jenž tentokrát hodil 82,75 metru.
Hrubá je ve finále
Výškařka Michaela Hrubá postoupila v Tokiu do finále. V kvalifikaci skákala čistě až do 192 centimetrů a podělila se s dalšími šesti závodnicemi o první místo. Pro někdejší juniorskou mistryni světa Hrubou je to první finále od mistrovství Evropy 2018 v Berlíně, kde skončila šestá. Na velkou akci se pak vrátila na MS 2023 v Budapešti a od té doby třikrát v kvalifikaci neuspěla.
Kvalifikační limit byl sice stanovený na 197 centimetrů, ale rozhodovalo se mnohem dříve. Hrubá se hladce přenesla přes 183, 188 i 192 centimetrů a mohla slavit. Vyhřívala se v čele kvalifikace po boku i těch největších favoritek, jako je světová rekordmanka Jaroslava Mahučichová nebo Australanka Nicola Olyslagersová. "Je hezké sem přijít a vědět, že to po dlouhé době dopadlo dobře. Ten čistý zápis dodává sebevědomí, ale nechci se tím nechat uchlácholit, finále bude nový závod. Skákalo se mi dobře. Povrch byl rychlý, pomohlo mi to, prostě si to celé sedlo a bylo to takové jednoduché," řekla České televizi.
V závěru kvalifikace se v Tokiu rozpršelo a přes 192 centimetrů se dostalo jen jedenáct výškařek. Z dělené 12. příčky je doplnilo dalších pět skokanek, které měly až do 188 centimetrů čistý zápis. Nedělní finále ženské výšky tak bude šestnáctičlenné.