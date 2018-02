V Clevelandu skončilo šest basketbalistů, Wade se vrací do Miami

před 3 hodinami

Šestatřicetiletý Dwayne Wade se vrací s Clevelandu do Miami, kde svou kariéru začínal.

Miami - Basketbalista Dwyane Wade se vrací do Miami, kde zahájil svou kariéru v NBA a s kterým získal tři mistrovské tituly. Heat získali šestatřicetiletého rozehrávače před dnešní uzávěrkou přestupů z Clevelandu výměnou za volbu v druhém kole draftu.

Wade je další hvězdou, která dnes opustila mužstvo Cavaliers, jemuž se poslední dobou nedaří. Dalšího rozehrávače Isaiaha Thomase vyměnilo vedení Clevelandu spolu s Channingem Fryem do Los Angeles Lakers. Celkem dnes Kavalíři vyměnili šest svých hráčů, když ještě poslali další svou hvězdu a nejužitečnějšího hráče NBA za rok 2011 Derricka Rose a křídlo Jaeho Crowdera do Utahu a Imana Shumperta do Sacramenta.

Výměnou za to Cleveland získal střelce Rodneyho Hooda z Utahu a rozehrávače George Hilla ze Sacramenta. V rámci dohody tří klubů ještě Utah poslal do Sacramenta veterána Joea Johnsona, sedminásobného účastníka Utkání hvězd. Kings navíc získali právo draftu od Clevelandu, které předtím Cavaliers získali z Miami za Wadea.

Do týmu finalisty posledních tří ročníků NBA přišel Wade loni v září po rozvázání smlouvy s Chicagem, kde se mu angažmá nepovedlo. V mužstvu postaveném na LeBronu Jamesovi nepatřil Wade do základní sestavy, v níž se objevil jen ve třech zápasech v sezoně. Průměr 11,3 bodu na zápas je jeho nejhorší v kariéře.

Za Miami hrál Wade v letech 2003 až 2016 a slavil s ním ligové triumfy v letech 2006, 2012 a 2013. Při zisku prvního titulu byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem finále.

Cleveland sáhl k jedné z největších přestaveb týmu v historii NBA v poslední den přestupů. Vedení tak reagovalo na dosavadní průběh sezony, neboť Cleveland je na Východě až třetí a z posledních 20 zápasů vyhrál pouze sedmkrát. Navíc mu reálně hrozí, že by v létě mohl přijít o svou hlavní hvězdu LeBrona Jamese, který bude volným hráčem.