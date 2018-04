V Augustě vede Spieth, Woods ztrácí sedm ran. Garcia si prožil noční můru na jamce č. 15

před 1 hodinou

Golfové Masters v Augustě má za sebou první kolo. V čele je Jordan Spieth, Tiger Woods prozatím drží 29. příčku. Obhájce titulu Sergio Garcia zcela pohořel, když na 15. jamku spotřeboval třináct ran.

Augusta - Americký golfista Jordan Spieth vede po prvním kole úvodní major sezony Masters. Majitel zeleného saka pro vítěze z roku 2015 zahrál ve čtvrtek šest ran pod par. Bývalý první hráč světa Tiger Woods při návratu do turnaje zatím ztrácí na Spiethe sedm ran a je na děleném 29. místě.

Spieth, který byl na Masters také druhý v letech 2014 a 2016, má v čele náskok dvou ran před dvojicí krajanů Tony Finau a Matt Kuchar. V dohledu na děleném čtvrtém místě jsou například Severní Ir Rory McIlroy nebo Švéd Henrik Stenson.

"Měl jsem dobrý plán, ale máme za sebou jen první kolo a vím, stejně jako všichni ostatní, že v Augustě je možné všechno," řekl Spieth, který dal mimo jiné na osmé jamce eagle a v závěru od třináctky pět birdie v řadě, ale kolo zakončil bogey.

Překvapením dne se stal debutant Finau. Osmadvacetiletý Američan si den před turnajem při oslavě hole in one v tříparové soutěži podvrkl kotník, který si sám vmžiku vrátil do původní polohy. "Rentgen neukázal žádné poškození kotníku. Ráno jsem se nemohl nohy skoro dotknout, moc jsem nespal, ale věděl jsem, že budu hrát," řekl. V prvním kole zahrál -4. "Je to bláznivé. Skoro jako zázrak," smál se Finau.

Čtyřnásobný vítěz turnaje Woods zahrál 73 ran. "Fajn," hodnotil svůj výkon s tím, že měl dobrý pocit ze své hry, ale ani jednou neskóroval na pětiparu. Na 29. místě je s ním například současný první hráč světa Dustin Johnson z USA.

Ze hry o obhajobu je Španěl Sergio García, který po hrůzostrašné patnácté jamce, na kterou potřeboval třináct ran, je se skóre +9 až předposlední.