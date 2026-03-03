Už vadí i mapa. Ukrajincům zakázali oblečení pro paralympiádu

Ukrajinci nesmějí na paralympiádě nosit oblečení s vyobrazením mapy své země na základě hranic z 90. let minulého století, tedy včetně Krymu a území okupovaných Ruskem.
Zakázal jim to Mezinárodní paralympijský výbor (IPC), který to považuje za porušení pravidel pro vzhled reprezentačních kolekcí.
Ukrajinský tým tak musel pro hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo, které začnou v pátek, narychlo tvořit nové modely.
Nepřípustný motiv byl na slavnostním oblečení, které chtěli ukrajinští paralympionici nosit například na medailové ceremoniály.
Podle IPC zobrazení ukrajinské mapy porušovalo pravidla. "Podle regulí IPC pro paralympijské kolekce jsou zakázaná slova národní hymny, motivační fráze, veřejné a politické vzkazy nebo slogany vztahující se k národní identitě," sdělil agentuře DPA Mezinárodní paralympijský výbor, podle nějž se tento zákaz vztahuje i na zobrazení mapy.
Ukrajinská strana ustoupila, vytvořila nový design oblečení a ten IPC schválil. Šéf Ukrajinského paralympijského výboru Valerij Suškevyč však zákaz kritizoval. "To oblečení bylo velmi krásné a velmi symbolické," posteskl si. Nucená změna na poslední chvíli navíc znamenala pro ukrajinský tým velký stres. "Sotva jsme stihli dokončit nové oblečení," dodal Suškevyč.
Za ostudné označil na Instagramu rozhodnutí IPC ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč, jenž se sám nedávno ocitl v podobném sporu s Mezinárodním olympijským výborem.
Na hrách v Miláně a Cortině d'Ampezzo chtěl závodit v helmě s portréty sportovců padlých během ruské invaze na Ukrajinu.
MOV to považoval za porušení Olympijské charty, která zakazuje politická vyjádření, a když Heraskevyč na své helmě trval, tak ho z olympijského závodu vyloučil.
Mezinárodní paralympijský výbor čelí kritice za vstřícný přístup k ruským a běloruským sportovcům. Ti navzdory pokračující ruské agresi na Ukrajině, kterou Bělorusko podporuje, budou na paralympiádě závodit i se svými státními symboly. Řada zemí včetně Ukrajiny a Česka proto bude bojkotovat páteční zahajovací ceremoniál ve Veroně.
