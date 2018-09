"Už se zkrátka neproběhnu." Cyklistická šampionka po nehodě na dráze ochrnula

před 2 hodinami

Olympijská vítězka a jedenáctinásobná mistryně světa v dráhové cyklistice Němka Kristina Vogelová zůstala po červnové nehodě v tréninku ochrnutá.

Berlín - Sedmadvacetiletá závodnice utrpěla vážné zranění páteře, když se v plné rychlosti na betonovém velodromu v Chotěbuzi srazila s mladým nizozemským jezdcem.

"Je to na hovno, to se jinak nedá říct. Nezáleží na tom, jak to zaobalíte. Už se zkrátka neproběhnu," uvedla Vogelová v rozhovoru pro magazín Der Spiegel, v němž se poprvé vyjádřila ke svému zdravotnímu stavu.

Na konci června se podrobila v berlínské nemocnici několika operacím, nyní si musí zvykat na život na vozíku. "Co mi zbývá. Mám za to, že čím rychleji se člověk s novou situací sžije, tím lépe," řekla Vogelová. Na veřejnosti se poprvé po nehodě ukáže ve středu v Berlíně, kde bude mít tiskovou konferenci.

Rodačka z Kyrgyzstánu je s 11 tituly nejúspěšnější ženou v historii světových šampionátů v dráhové cyklistice. Na olympijských hrách získala v Londýně zlato v týmovém sprintu, v Riu de Janeiro triumfovala v individuálním sprintu a brala bronz v týmovém sprintu.

Pro Vogelovou to nebyl první vážný úraz na kole. V roce 2009 ji při tréninku na silnici srazil minibus a dva dny byla v kómatu. Po její nehodě v Chotěbuzi uspořádal její klub Erdgas-Team z Chemnitzu sbírku, v které se dosud vybralo zhruba 120 tisíc eur (tři miliony korun). Maximální podporu Vogelové přislíbil i šéf německé cyklistiky Rudolf Scharping.