Úvodní závod v Novém Městě vyhrál Perrot. Češi domácí "kotel" příliš nezahřáli

Zkrácený vytrvalostní závod biatlonistů na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě vyhrál Francouz Éric Perrot. Z českých reprezentantů si v úvodním závodě předolympijské zastávky seriálu na Vysočině vedl nejlépe Michal Krčmář, jenž se třemi chybami obsadil 20. místo.
"Ten závod se rozhodl na střelnici. Tři chyby jsou u kluků moc. Na super výsledek to chtělo za jedna. Dvě by byl velice slušný výsledek," řekl novinářům trenér mužů Michael Málek.
"Podmínky nebyly jednoduché, těch čistých střeleb nebylo moc. Zapadli jsme ale do průměru. Chtělo to tady o jednu ránu, možná o dvě méně a bylo by to daleko veselejší," konstatoval.
Perrot díky čisté střelbě a čtvrtému nejrychlejšímu běhu vyhrál o 41,8 sekundy před krajanem Émilienem Jacquelinem, který rovněž střílel přesně.
Třetí skončil s nulou šestatřicetiletý Ital Lukas Hofer, pro něhož to byly ve vytrvalostním závodě první stupně vítězů v kariéře.
Krčmář nabral penalizaci 2:15 minuty, na vítěze ztratil tři a půl minuty a uzavřel druhou desítku.
"Atmosféra skvělá, dneska jsem si to fakt užil. Přišly mi ty stojky hrozně těžké, cítil jsem poryvy větru, rozhazovalo mě to. Ještě jsem se tam klepal. Nemělo to rytmus, nic. Do dvacky je to kvalitní výsledek a na lyžích to bylo kolo od kola lepší," řekl Krčmář České televizi.
V závěrečném běžeckém okruhu na dálku předstihl krajana Vítězslava Horniga, jenž byl se stejnou střeleckou bilancí o šest sekund pomalejší a zařadil se 23. pozici. Po úvodní nule nechal na každé další položce vždy jeden nesestřelený terč.
"Je to škoda, protože nakonec ty podmínky během závodu nebyly tak špatné, co se týče větru," posteskl si, když přišel zmrzlý před televizní kameru. "Mám na sobě asi šest vrstev oblečení a pořád se nedaří zahřát."
Žádný další český biatlonista nebodoval. Mikuláš Karlík si pokazil závod hned třemi chybami na úvodní položce. Pak přidal ještě další tři a navzdory sedmému běžeckému času se zařadil až na 44. příčku.
Nejmladší člen českého týmu Petr Hák při premiéře na SP v Novém Městě obsadil 50. místo. Tomáš Mikyska byl po pěti chybách o tři příčky horší.
"Bylo to super. Poprvé doma, byl to hukot a neuvěřitelná atmosféra. Chvilku to trvalo, než jsem se do toho dostal, ale ke konci už to bylo dobré. Na trati mi to moc neodjíždělo, ale fanoušci mě hnali, takže to byl super závod," prohlásil Hák.
Závod ve Vysočina Areně sledovalo 15 812 diváků. V pátek bude Světový pohár pokračovat zkráceným vytrvalostním závodem žen.
SP v biatlonu v Novém Městě na Moravě:
Muži - vytrvalostní závod (15 km): 1. Perrot 36:30,6 (0 trest. kol), 2. Jacquelin (oba Fr.) -41,8 (0), 3. Hofer (It.) -54,1 (0), 4. Lombardot (Fr.) -1:46,2 (1), 5. Nevland (Nor.) -1:57,9 (0), 6. Claude (Fr.) -2:04,0 (2), ...20. Krčmář -3:30,4 (3), 23. Hornig -3:36,4 (3), 44. Karlík -5:01,6 (6), 50. Hák -5:10,1 (3), 53. Mikyska (všichni ČR) -5:34,0 (5).
Průběžné pořadí (po 13 z 21 závodů): 1. Giacomel (It.) 767, 2. Perrot 744, 3. Samuelsson (Švéd.) 640, 4. Botn 589, 5. Dale-Skjevdal (oba Nor.) 501, 6. Fillon Maillet (Fr.) 481, ...19. Hornig 247, 23. Krčmář 201, 50. Mikyska 50, 52. Karlík 47, 70. Mareček 20, 92. Štvrtecký (oba ČR) 4.
ŽIVĚTrumpovi vyslanci Witkoff a Kushner v Kremlu jednají s Putinem
Ruský prezident Vladimir Putin v Kremlu jedná se zvláštním vyslancem Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a Trumpovým zetěm Jaredem Kushnerem, informuje agentura TASS. Schůzka se týká možností ukončení války na Ukrajině. Podle TASS projednají také pozvánku pro Rusko do Trumpem nově vytvořené Rady míru a ruská aktiva zmrazená ve Spojených státech za předchozí administrativy Bidena.
Šulc přispěl tentokrát asistencí, Lyon nadále kraluje Evropské lize
Fotbalisté Olympique Lyon zvítězili v 7. kole Evropské ligy v Bernu 1:0 a zajistili si postup do osmifinále. K šesté výhře francouzského týmu přispěl asistencí Pavel Šulc.
ŽIVĚO vlastnictví Grónska ani těžbě v něm jsme vůbec nemluvili, vyvrátil Trumpova slova Rutte
Při středečním jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem nehovořil šéf Severoatlantické aliance Mark Rutte o tom, zda Grónsko zůstane autonomní součástí Dánského království. Rutte podle Reuters řekl, že s Trumpem nemluvil ani o využívání důležitých nerostných surovin, které americký prezident deklaroval.
ŽIVĚKe členství v Trumpově Radě míru by se mělo Česko vyjádřit až podle podmínek, prohlásil Pavel
Ke členství v Radě míru ustavené americkým prezidentem Donaldem Trumpem by se měla Česká republika vyjádřit až podle podmínek a jejích pravomocí, řekl ve čtvrtek prezident Petr Pavel novinářům při návštěvě Olomouckého kraje. Nikdo dosud neviděl statut nebo mandát rady, neví se o ní skoro nic, dodal. Pozvánku ke členství v Radě míru dnes Česko dostalo stejně jako řada dalších států.
Skiareály hlásí ideální podmínky. Meteorologové řekli, kdy přijde sněhová nadílka
Česko čeká zatažený víkend. Tuhé mrazy lehce povolí, ale na většině území se teploty stále udrží kolem nuly. Na pondělí pak předpovědi hlásí sněhovou nadílku, která by mohla zasáhnout celou republiku.