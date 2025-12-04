Úvodní sjezd olympijské sezony: Zabystřan zabodoval, vyhrál Odermatt

Sedmadvacetiletý Zabystřan startoval s číslem 36 a zopakoval 26. příčku z úvodního superobřího slalomu sezony v jiném americkém středisku Copper Mountain.
Na trati, jež byla kvůli větru v horní části a měkkému podkladu ve spodní o něco zkrácena, ztratil na vítěze 2,05 sekundy.
Mistr světa ve sjezdu roku 2023 Odermatt vyhrál na sjezdovce Birds of Prey s náskokem tří desetin před domácím Američanem Ryanem Cochranem-Sieglem a 69 setin před třetím Adrienem Smisethem Sejerstedem z Norska.
V šestém závodu sezony si král minulých let připsal třetí výhru, po obřím slalomu v Söldenu a super-G v Copper Mountain navíc ve třetí disciplíně. Na kontě má nyní 48 triumfů.
Závod byl v závěru zhruba na dvacet minut přerušen kvůli hrozivě vypadající nehodě Roka Ažnoha. Slovinskému lyžaři při pádu spadla helma a zůstal bezvládně ležet. Po dlouhém ošetření byl svezen do prostoru cíle na záchranářských saních, o jeho stavu nejsou žádné oficiální informace.
Program v Beaver Creeku pokračuje superobřím slalomem, který pořadatelé na základě nejnovější předpovědi přesunuli ze soboty na pátek. Sobota zůstane náhradním dnem, v neděli by se měl jet v Coloradu obří slalom. Už dříve kvůli nepřízni počasí odpadl plánovaný druhý sjezd.