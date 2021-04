Určíte vítěze? Anglie řeší neuvěřitelně těsný finiš, nepomohla ani cílová fotografie

Kdo teda vyhrál? Fanoušci dostihů v Anglii řeší neuvěřitelně těsný finiš závodu na dráze v Chelmsfordu.

Z poslední zatáčky klání na jednu míli se jako první vyřítil Crazy Spin s Kieranem O’Neillem v sedle a po celou cílovou rovinku si udržoval náskok.

Jenže Anniemation s žokejem Rhysem Clutterbuckem předvedl skvělý finiš a na soupeře zle dotíral. Stihl to? Kdo proťal pomyslnou pásku první?

To si nikdo netroufal odhadnout. Ještě dlouho po skončení dostihu zkoumali rozhodčí cílovou fotografii. Nakonec určili, že vítězem je Crazy Spin.

Jak je zvykem, pořadatelé pak fotofiniš zveřejnili. A mezi fanoušky se rozjela diskuze, podle čeho mohli stewardi rozsoudit, kdo vyhrál.

"Tohle je prostě nerozhodný závod. Kdybych měl vsazeno na sedmičku, stěžoval bych si," napsal jeden z příznivců na sociálních sítích.

"Je to směšné, že se snaží najít vítěze podle takovéhle fotky. Mnohem spravedlivější by bylo, kdyby to mohli prohlásit za nerozhodné," přidal se další.

Jiný fanoušek, který měl zřejmě vsazeno na Crazy Spin, ovšem v nadsázce tvrdil: "Vyhrál o parník. Já to beru."

V anketě čtenářů deníku The Sun se 41 procent hlasujících vyslovilo, že spor nelze rozhodnout, 40 procent označilo jako prvního Crazy Spin a 19 procent vybralo Anniemation.

Co vy, troufnete si určit vítěze?