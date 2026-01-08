Úřadující světový šampion znovu přijede do Prahy. Utká se i s Navarou

Přesně 95 let nehrál v Česku vážnou partii úřadující mistr světa v šachu. Změní to až účast velmistra Dommaradžu Gukeše který přijede obohatit 8. ročník Prague International Chess Festivalu 2026.
Fenomenální Ind překonal mnoho novodobých rekordů. Nejprestižnější šachová akce na území střední a východní Evropy se odehraje v termínu 24. února až 6. března v pražském hotelu Don Giovanni.
Úřadující mistr světa Dommaradžu Gukeš přijede do Prahy hrát uzavřený Masters turnaj, ve kterém sehraje devět vážných partií. Mezi jeho soupeře patří také dva nejlepší čeští šachisté posledních let Thai Dai Van Nguyen (24) a David Navara (40).
Navara se s Gukešem utkal třikrát. Dokázal ho dvakrát porazit a jednou remizovat. Poslední výhra českého velmistra je z roku 2024 právě z Prahy, kdy Ind ještě nebyl mistrem světa a čekal ho teprve turnaj kandidátů. Nejmladší český šachový velmistr v historii Van Nguyen má s Indem započítanou jednu remízu a jednu prohru.
Gukeš v roce 2024 vyhrál turnaj kandidátů a stal se nejmladším vyzyvatelem v historii. Zápas o světového šampiona byl dlouhý a vyrovnaný. Ve čtrnácté rozhodující partii proti Ding Lirenovi (33) nakonec vyhrál, když Číňan hrubou chybou prohrál remízovou koncovku.
Gukeš se v 18 letech a 6 měsících stal nejmladším mistrem světa v šachu v historii, když překonal předchozí rekord 22 let a 7 měsíců, který v roce 1985 stanovil velmistr Garry Kasparov.
„Jeho strategická převaha a jedinečné myšlení ho odlišují od konkurence. Schopnost chápat šachy a ochota se učit mu zajišťují mnoho dalších úspěchů,“ řekl před lety jeho trenér, indický velmistr Vishnu Prasanna.
„Jsem nadšen, že mistr světa přijal naše pozvání. Jde o historický moment pro celý český šach a je skvělé, že náš festival bude u toho,“ říká Petr Boleslav, ředitel Prague International Chess Festivalu. „Věřím, že festivalové dny přinesou šachovým fanouškům skvělou podívanou a pro mnohé z nich i možnost předvést své síly v připravených turnajích. V otevřených turnajích očekáváme na 400 účastníků,“ dodal.
