Unikátní video. Žokej natočil dostih na slavném závodišti přímo ze hřbetu koně

České volejbalistky jsou ve finále zlaté Evropské ligy. Rumunsko dnes na domácí palubovce v Prostějově udolaly 3:2 po setech 25:22, 23:25, 25:22, 21:25 a 15:11. Mohou tak zopakovat triumf z roku 2019. O vítězství budou hrát v neděli ve Francii, která dnes smetla Chorvatsko jednoznačně 3:0 po setech 25:16, 25:17 a 25:13.

Český tým nastoupil v semifinále v obdobné sestavě jako v základní skupině, jen na liberu dostala důvěru zkušená Veronika Dostálová. Vyrovnaný první set se zlomil v koncovce při podání Denisy Pavlíkové, kterou trenér Jannis Athanasopulos pravidelně posílá v závěru setů na palubovku jako specialistku na tuto činnost. Češky s její pomocí odskočily na 23:20 a k výhře 25:22 je pak dvěma tvrdými útoky dotáhla kapitánka Michaela Mlejnková.

Ve druhé sadě domácí volejbalistky dvakrát smazaly několikabodový náskok Rumunek, které byly v této fázi výrazně úspěšnější v útoku. Koncovka ale tentokrát patřila hostujícímu týmu. Češky to nezlomilo a do třetího setu vstoupily lépe. O náskok přišly, ale pak odskočily na 21:16. Za koncovou čarou se dařilo Mlejnkové a na síti úřadovala čtyřiadvacetiletá prostějovská smečařka Klára Faltínová. Ta dnes hrála svůj zatím nejlepší zápas v reprezentaci, do které se poprvé dostala až na tento ročník Evropské ligy. Celkem nasbírala patnáct bodů a navíc výborně přihrávala; byla adresátkou většiny rumunských servisů.

Ve čtvrté sadě se Rumunky překonávaly v obraně, Češky měly v této části hry jen devětadvacetiprocentní úspěšnost v útoku. Hostující volejbalistky si koncovku pohlídaly a vynutily si rozhodující sadu. V té po dalším útoku Faltínové odskočily Češky do vedení 10:7 a náskok držely i s přispěním několika rumunských zaváhání. Čtyři mečboly pro domácí tým získala Gabriela Orvošová, jejíž úder "zadarmo" prsty se pomalu snesl na zem mezi dvě rumunské hráčky. Druhý mečbol proměnila smečí blokařka Veronika Trnková.

Kapitánka Mlejnková bude po zisku francouzského titulu útočit ve Francii na trofej s národním týmem. "Bylo to náročné. Všechny sety byly blízko, bylo to vyrovnané. Myslím si, že zlom byl třetí, čtvrtý set, kdy jsme začaly tlačit servisem a odtáhly jsme je od sítě. Pak se nám líp bránilo. Tie-break je loterie. Myslím, že tam rozhodla naše bojovnost a trpělivost," zhodnotila semifinálový duel.

Češky mají po nejlepším výkonu v tomto ročníku Evropské ligy jistotu, že vylepší loňské čtvrté místo. "Myslím, že rozhodovaly drobnosti, skóre mluví za vše. Jsem na děvčata velmi hrdý," řekl řecký trenér.