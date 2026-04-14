Ulberg zasadil Procházkovi další ránu. Jeho slova o falešném pozérovi letí světem UFC

Zprvu se Carlos Ulberg k verzi, že na něj Jiří Procházka v očekávaném titulovém duelu polotěžké váhy neútočil ze soucitu tolik agresivně, stavěl souhlasně. Tvrdil, že on by pro soupeře to samé neudělal. Nyní ale čerstvý novozélandský šampion otočil. O českém sokovi se vyjádřil velmi nelichotivě a zpochybnil jeho autenticitu.
Třiatřicetiletý český bojovník po utkání v Miami vypověděl, že podlehl soucitu k soupeři, který si během úvodních minut nepříjemně poranil koleno.
„Dojel jsem na svůj soucit. Předpokládal jsem, že se zápas ukončí kvůli jeho noze, protože mi přišlo nefér bojovat s takto zraněným soupeřem,“ prohlásil Procházka po utkání na sociálních sítích.
Nový šampion Ulberg s touto verzí v podstatě souhlasil a přiznal, že by se na Procházkově místě podobně soucitně v žádném případě nezachoval.
„Ne, ne, sem žádný soucit nepatří. Myslím si, že udělal velkou chybu, protože já bych pro něj to samé neudělal. Když jsi v boji o titul, musíš udělat vše, co je potřeba k vítězství,“ uvedl Ulberg.
V pondělí ale otočil, zjevně naštvaný, že se příběh o soucitu stal hlavním tématem večera a částečně tak zastínil samotný Novozélanďanův životní úspěch.
„Kecy. Kecy. Jsou to kecy. Naprosté kecy,“ vyjádřil se Ulberg v pořadu populárního moderátora Ariela Helwaniho k tomu, že se Procházka po zranění držel zpátky.
„Byl to spíš strach. Měl strach. O žádné slitování nešlo. On to ví. Je to bojovník. A právě v tom je rozdíl mezi šampionem a někým, kdo jen hraje pro publikum. O žádném soucitu tam nemohla být řeč. Byl plný strachu, váhavosti. A právě to ho nakonec stálo zápas,“ pokračoval pětatřicetiletý rodák z Aucklandu.
Tím ale Ulberg neskončil. Podle něj totiž nejde jen o toto jedno Procházkovo tvrzení. Má za to, že celá image českého bijce je jen póza.
„Myslím, že je to pozér,“ řekl Ulberg. „A on ví, že já vím, že je falešný. Už od prvního staredownu věděl, že tohle bude opravdový zápas. že proti němu stojí skutečný soupeř. Cítil to. Věděl, že já vím, že je jen pozér,“ nechal obvykle spíše zdrženlivý zápasník průchod svým myšlenkám.
„Když ho sleduju a vidím, jak funguje, vím, že to není skutečný bojovník. Je to jen někdo, kdo hraje pro publikum a chce, aby mu lidé ten příběh věřili. Myslím, že mu příběh o soucitu tak trochu někdo vnutil,“ řekl Ulberg.
„A když jsem pak sledoval média a viděl, že to lidé přebírají, říkal jsem si: ‚Co se to děje?‘ O žádné slitování nešlo,“ zdůraznil s tím, že ihned po zápase neměl čas si zápas znovu pustit a zjistit, zda mu něco neuniklo.
„Říkal jsem si, že jsem si toho možná nevšiml. Pak jsem si to pustil znovu a zjistil, že ne, nic mi neuniklo. Nic takového tam nebylo,“ dodal Ulberg.
Přiznal, že mu od té doby vadí, že se příběh o soucitu používá jako výmluva. „Nemám rád lidi, kteří hledají výmluvy, aby si takhle řekli o další šanci. Se mnou ne. Byla to jeho výmluva, jak si případně říct o odvetu. Jenže žádná odveta nebude,“ vyhlásil Ulberg jednoznačně.
Velkou otázkou je, jak to nyní v polotěžké divizi UFC s titulem bude. Ulberga totiž pravděpodobně čeká operace zraněného kolena a dlouhá pauza.
