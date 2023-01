Ukrajina hrozí bojkotem OH, pokud na nich budou startovat Rusové a Bělorusové

Ukrajina pohrozila bojkotem olympijských her 2024 v Paříži, pokud na ně Mezinárodní olympijský výbor pozve sportovce z Ruska a Běloruska.

Po loňské invazi na Ukrajinu vyloučila většina sportovních federací ruské a běloruské reprezentanty ze svých soutěží, MOV se však snaží najít cestu, jak jim umožnit účast na hrách.

Podle středečního rozhodnutí MOV by ruští a běloruští sportovci mohli startovat v soutěžích organizovaných asijským olympijským výborem. To by mohlo zahrnovat i závody započítávané do olympijské kvalifikace.

"Taková situace je pro náš stát nepřijatelná," napsal ukrajinský ministr sportu Vadym Gutcajt na Twitteru. "Dokud bude válka na Ukrajině pokračovat, ruští a běloruští sportovci by se neměli účastnit mezinárodních soutěží. Pokud nebudeme vyslyšeni, nevylučuji možnost, že budeme bojkotovat účast na olympiádě," dodal.

MOV by reprezentanty Ruska a Běloruska rád na olympiádě viděl jako neutrální sportovce. I v kvalifikacích by měli startovat bez státních symbolů, jako jsou vlajky či hymny. Podobně se vyjádřila také pařížská starostka Anne Hidalgová, proti snaze MOV se naopak postavily například Británie a Dánsko.

Na doporučení MOV se v Rusku a Bělorusku nekonají žádné mezinárodní závody.