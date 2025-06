Ukázal jsem, kdo je tady šéf, prohlásil český šampion po triumfu

Po zklamání z kilometru, kde vlastním zaváháním přišel v sobotu ve finiši o titul, chtěl kanoista Martin Fuksa na poloviční trati předvést dominantní výkon. Podařilo se. Na evropském šampionátu v Račicích nedal soupeřům šanci a slaví další titul.

Fuksa na neolympijské distanci od začátku vedl, ale po trpké sobotní zkušenosti si tentokrát dával pozor, aby závěr nepodcenil.

"Ale říkal jsem si, že tady už by to mělo klapnout a ještě mě čeká debl, tak zkusíme nějaké síly ušetřit. Ale byla to makačka, nebudeme si nic nalhávat," usmíval se.

"Chtěl jsem to od začátku napálit, ukázat jim, kdo je tady šéf, a to se mi povedlo," doplnil olympijský šampion z Paříže.

Ani dnes ze sebe nevymáčkl všechno, i 99 procent však stačilo na vítězství. "Naštěstí to nemusela být stovka, soupeři na mě tolik netlačili," poznamenal.

Po sobotním pokaženém kilometru si ještě nařídil trénink s gumicukem. "Myslel jsem, že s ním pojedu jen kousek, nakonec jsem s ním odjel celý trénink, protože jsem potřeboval vodu nacítit. Necítím ji tady, jak bych si představoval, ale snad se to trochu zlepšilo," hodnotil.

V sobotu byl naštvaný sám na sebe a snažil se na to co nejrychleji zapomenout, ale moc se mu to nedařilo.

"Samozřejmě jsem na to myslel celý den, když jsem usínal, v noci se mi o tom zdálo. Ale teď už to přebolelo, je tady titul a to je nejlepší vzpomínka na to," oddechl si po celkově třináctém evropském zlatu.

Medaili si tradičně dá na jídelní stůl, kde vydrží, dokud nezíská další. Pak ji přesune do prádelny. V novém domě, který by měl letos dokončit, má na bohatou sbírku trofejí speciální místnost.

V Račicích ho poprvé na mezinárodních závodech sleduje i jeho dvouletá dcera Emily. "Jsem moc rád, že jí dneska pověsím na krk zlato, když včera měla stříbro," plánoval Fuksa.