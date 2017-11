Ucpaná tepna málem přinutila Havlíkovou skončit. Teď cyklokrosařka září a jde na šampionátu do boje

před 25 minutami

Nečekala, že se kvůli zdravotním problémům vůbec ještě vrátí k závodění, v dnešním klání žen na domácím mistrovství Evropy v Táboře však nakonec bude cyklokrosařka Pavla Havlíková při absenci Kateřiny Nash největší českou nadějí. "Budu spokojena, když podám výkon na hranici svých možností. A na jaké umístění to bude stačit, to se uvidí," říká suverénní jednička domácí scény v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Vstup do sezony se vám povedl, čtyři starty v domácím Toi Toi Cupu jste proměnila ve stejný počet triumfů. Takže na šampionát jste dobře připravena?

Jsem ráda, že se mi ve všech čtyřech závodech podařilo zvítězit, ale tyto úspěchy nepřeceňuji. Není to ukazatel mojí výkonnosti ani momentální formy. Současná domácí konkurence zatím ještě není na takové úrovni, která by byla srovnatelná s elitní evropskou cyklokrosovou společností. Teprve až změřím síly s nejlepšími zahraničními cyklokrosařkami, budu vědět, jak na tom jsem.

Ani účast v šestidílné švýcarské sérii EKZ Cross Tour, v níž si vedete také velice dobře, nic nenaznačila?

Je to pro mě hlavně vítaná možnost změřit si své síly na mezinárodní scéně. V polovině této série jsem s výsledky zatím spokojena a ráda bych si udržela medailovou pozici. Naopak dvě absence v prvních dvou závodech Světového poháru v Americe už znamenají ve snaze o přední umístění velkou ztrátu.

Čeká vás mistrovství Evropy v Táboře. Co pro vás šampionát na domácí půdě znamená?

Je pro mě něčím výjimečným a považuji za čest startovat v tak významné soutěži v domácím prostředí. Šampionát bude určitě provázet obvyklá báječná atmosféra se skvělou diváckou kulisou. Udělám maximum pro to, abych byla po všech stránkách stoprocentně připravena a závod si užila.

S jakým výsledkem byste tedy byla v Táboře spokojena?

Motivace mi nechybí, ale nějaké cíle si před závody nedávám. V Táboře budu spokojena, když podám výkon na hranici svých možností. A na jaké umístění to bude stačit, to se uvidí.

Koho považujete za největší favoritky?

Podle dosavadních výsledků se zdá být pole opravdu elitních cyklokrosařek dost veliké. Výborné jsou především Holanďanky, Belgičanky a Britky, ale do Tábora přijede také dost závodnic, které patří ke kvalitním silničářkám. Důležitou roli může hrát i počasí a jaký bude na trati povrch.

A jaký by vám vyhovoval?

Trať znám velice dobře, takže mě na ní nemůže nic překvapit. Raději mám suchou trať, ale když mám dobrou formu, tak je mi to jedno. Doufám, že ji v Táboře budu mít.

Ještě předloni jste měla velké zdravotní problémy. Podařilo se je úplně vyřešit?

Zdravotní stav mě opravdu limitoval, kvůli bolestem jsem se dokonce chtěla s profesionální cyklistikou rozloučit. Ucpanou tepnou se mi správně nedokrvovala levá noha a lékaři dlouho nevěděli, jak mi pomoci. Už jsem nečekala, že se ještě někdy v plné síle vrátím na závodní dráhu. To, že se to díky vydařené operaci povedlo a mohla jsem se vrátit do cyklistického světa, považuji za zázrak. Nic mě nebolí, naplno trénuji a jsem v pohodě.