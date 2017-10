před 6 minutami

Nejslavnější a nejúspěšnější klub baseballové MLB New York Yankees se po deseti sezonách rozešel s trenérem Joem Girardim. Bývalému chytači týmu vypršela čtyřletá smlouva na 16 milionů dolarů. Nyní třiapadesátiletý Girardi s Yankees vyhrál v roce 2009 Světovou sérii a dovedl tým z Bronxu šestkrát do play off. Letos byli Yankees jednu výhru od postupu do Světové série, ale v sedmém duelu finále Americké ligy prohráli s Houstonem. Yankees jsou se 27 tituly nejúspěšnějším klubem nejen MLB, ale i všech čtyř velkých severoamerických profesionálních soutěží.

autor: ČTK | před 6 minutami

