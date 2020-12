Tyson v drogovém rauši. S Jonesem boxoval zkouřený, ve formě je díky jedu z žáby

Mike Tyson se po 15 letech velkolepě vrátil do ringu víkendovým soubojem s Royem Jonesem. Napínavý zápas nakonec dopadl remízou. Po něm ale legendární boxer šokoval, když přiznal, že si rukavice navlékl poté, co vykouřil marihuanu.

"Dal jsem si jointa. Nemá to na mě žádný negativní vliv. Kouřím trávu, to jsem prostě já," přiznal bezelstně Tyson. "Nemůžu přestat, jsem prostě kuřák. Dám si každý den, nikdy jsem nepřestal," pokračoval.

Zápas skončil remízou na body, přestože většina diváků zápasu byla přesvědčena o Tysonově vítězství. Nejevil žádné známky toho, že by boxoval pod vlivem.

"Nemá cenu se v tom babrat. Takový jsem, takový budu a tak umřu. Nemám žádné vysvětlení, není ani co vysvětlovat," odvětil.

Oba boxeři standardně podstoupili před zápasem test na drogy. Užití marihuany se v nich ovšem nezkoumalo. V Kalifornii, kde se zápas odehrál, je rekreační užívání marihuany legální. Už před dvěma lety začal s konopím podnikat i Tyson, vlastní plantáž se soukromou školou zaměřenou na pěstování a užívání konopí.

Po utkání se Tyson rozhodl věnovat veškerý výtěžek ze zápasu na charitu. Přijít si měl na deset milionů dolarů (asi 218 milionů korun). "Neboxoval jsem tady pro peníze. Jsme teď filantropové a můžeme udělat něco dobrého," řekl.

"Nejsem tady kvůli svému egu. Moje ego bojovalo o peníze, kupovalo si tryskáče, baráky, balilo holky a pořádalo orgie," vrátil se ke své minulosti. "Ale takový už nejsem. Už nejsem ten chlápek. Byl spíš prostředkem, přes který jsem se dopracoval k mému současnému já," zamýšlel se Tyson nad životní cestou.

Už před zápasem udivil, když řekl, že se do kondice dostal díky užití jedu z ropuchy, který má silné halucinogenní účinky. "Vzal jsem si ten lék, a ten mi řekl, ať se zase dostanu do formy," uvedl na předzápasové tiskové konferenci. "Úplně mě to dostalo, řeklo mi to, ať se vrátím a začnu makat," dodal.

Jed pochází z ropuchy obývající mexickou Sonoranskou poušť a americké Centrum pro závislosti ji označilo za nové módní psychedelikum podobné meskalinu. Je ovšem výrazně silnější než většina známých přírodních psychedelik.

Zápas by měl být součástí Tysonova projektu, který plánuje a který má označení Liga legend. Po zápase také řekl, že se znovu hodlá vrátit do ringu a svést další zápasy. Kdy a za jakých okolností ale zatím není jasné.