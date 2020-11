Bitva boxerských legend skončila remízou. Tyson rozdával rány, Jones uctil Kobeho

Exhibiční zápas někdejších mistrů světa v boxu, čtyřiapadesátiletého Mikea Tysona a o tři roky mladšího Roye Jonese, skončil remízou. Na závěr netradičního galavečera v Los Angeles absolvovali v prázdné hale Staples Center osm dvouminutových kol, po nichž rozhodčí vyhlásili nerozhodný výsledek.

Pro někdejšího šampiona těžké váhy Tysona to bylo první vystoupení v ringu po 15 letech. Vydělané peníze věnuje někdejší "zlý muž" na charitu. "Tohle je lepší než bojovat o titul. Teď jsme filantropové. Můžeme udělat něco dobrého pro svět. Musíme to zopakovat," řekl po zápase Tyson, jehož odměna má činit deset milionů dolarů.

I když šlo jen o exhibici, Tyson ukázal, že je ve svém věku v dobré formě. "Ty jeho rány na tělo si každopádně vybraly svou daň. Dostat od Mikea ránu stojí za to. S remízou jsem v pohodě. Možná bychom si to mohli zopáknout," prohlásil Jones. Stříbrný medailista z olympijských her v Soulu 1988, který v minulosti držel mistrovské pásy ve čtyřech váhových kategoriích zároveň, nastoupil k zápasu v rukavicích a trenkách v barvách Los Angeles Lakers, jimiž uctil památku zesnulé basketbalové legendy Kobeho Bryanta.

Jones naposledy boxoval předloni, kdy vylepšil svou bilanci v profesionálním ringu na 66 výher a devět porážek. Tyson má na kontě 50 vítězství a šest proher. Profesionální kariéru uzavřel v roce 2005 porážkou s Irem Kevinem McBridem.

Míval problémy s drogami, dostal se do finančních potíží a několikrát byl zatčen za různá napadení, v poslední době však získal znovu chuť boxovat. Na návrat do ringu se připravoval od jara. Původně chtěl boxovat s Evanderem Holyfieldem, jemuž v památném souboji o titul v červnu 1997 ukousl kus ucha a byl diskvalifikován, ale nedohodli se.

Aktivní nástup Tysona v prvním kole: