Zase blíže k oblakům. Duplantis posunul světový rekord, teď se chystá do Ostravy

Švédský tyčkař Armand Duplantis podvanácté překonal světový rekord. Na mítinku Diamantové ligy ve Stockholmu posunul vlastní historické maximum o další centimetr na 628. Před domácím publikem mu na to stačil jediný pokus. Za devět dní se fenomenální švédský atlet představí na Zlaté tretře v Ostravě.

Dvojnásobný olympijský šampion Duplantis naposledy skočil rekord na konci února na halovém mítinku v Clermont-Ferrand. Pak se dvakrát pokoušel o 628 centimetrů, ale v březnu v hale v Uppsale ani na diamantovém mítinku v Šanghaji ještě neuspěl.

Tentokrát si nechal na rekordní hodnotu zvýšit laťku hned poté, co na šesti metrech rozhodl o svém vítězství. Napoprvé se přes ni přenesl a mohl poprvé slavit rekordní skok na domácí půdě.

"Tohle byl jeden z mých největších cílů a snů, vytvořit světový rekord na tomhle stadionu. Je to jako olympiáda, závodit tady je pro mě to samé. Moc jsem si to přál. Měl jsem tu celou rodinu," radoval se Duplantis, který rekord bouřlivě slavil.

"Pokaždé, když jsem překonal světový rekord, jsem při prvním skoku cítil, že by to ten den mohlo vyjít, ale dnes to bylo trochu těžší. Od začátku to nebylo ono, nohy mi nešly úplně ideálně, ale pak mi stačil jen jeden pokus," uvedl dojatý tyčkařský fenomén.

Evropské historické tabulky přepsal jiný švédský atlet Andreas Almgren. V běhu na 5000 metrů, kde mu jako vodič pomáhal český reprezentant Filip Sasínek, zvítězil v evropském rekordu 12:44,27 minuty. Dva roky staré maximum Španěla Mohameda Katira zlepšil o 74 setin.

Český rekordman Tomáš Habarta doběhl jedenáctý v závodě na 3000 metrů překážek, který tentokrát nepatřil do diamantového programu. Sezonní maximum si zlepšil na 8:28,90, což je jeho pátý nejlepší čas kariéry.

Za vlastním národním rekordem zaostal zhruba o sedm sekund. Závod vyhrál Němec Karl Bebendorf (8:11,81).

Souboj nejlepších překážkářů historie tentokrát ovládl olympijský vítěz Američan Rai Benjamin, který v závodě na 400 metrů překážek zvítězil v letošním světovém maximu 46,54 sekundy.

Před světového rekordmana Nora Karstena Warholma, jenž ve čtvrtek v Oslu zaběhl nejrychlejší čas historie na nemistrovské třístovce překážek, se dostal ještě mistr světa z roku 2022 Brazilec Alison Dos Santos.

V ženském běhu na 400 metrů překážek potvrdila roli favoritky evropská rekordmanka Femke Bolová. Pětadvacetiletá nizozemská hvězda vyhrála v rekordu mítinku 52,11 sekundy.

Byl to její nejlepší závod sezony, na vedoucí ženu světových tabulek Američanku Sydney McLaughlinovou-Levroneovou ztrácí už jen čtyři setiny.

Z prvního vítězství v aktuálním ročníku Diamantové ligy se radovala australská výškařka Nicola Olyslagersová. Dvojnásobná halová mistryně světa překonala napoprvé všechny výšky až do 201 centimetru, kde rozhodla o svém triumfu.

Světová rekordmanka a olympijská vítězka Ukrajinka Jaroslava Mahučichová, jež vyhrála první dva diamantové mítinky roku, se tentokrát zastavila na 199 centimetrech a skončila druhá.

Nejrychlejší osmistovku sezony zaběhl olympijský vítěz Keňan Emmanuel Wanyonyi. Jako první se letos dostal pod minutu a 42 sekund, zvítězil v čase 1:41,95.

Na stovce znovu potvrdila pozici olympijské šampionky Julien Alfredová, která zvítězila v rekordu mítinku 10,75 sekundy a navázala na čtvrteční triumf z Osla.

Seriál atletické Diamantové ligy bude pokračovat v pátek 20. června v Paříži.

Mítink atletické Diamantové ligy ve Stockholmu:

Muži:

200 m (vítr +2,0 m/s): 1. Mena (Kuba) 20,05, 2. Fahnbulleh (Libérie) 20,32, 3. King (USA) 20,49.

800 m: 1. Wanyonyi (Keňa) 1:41,95, 2. Sedžatí (Alž.) 1:42,27, 3. Hoey (USA) 1:42,43.

5000 m: 1. Almgren (Švéd.) 12:44,27 - evropský rekord, 2. K. Girma (Et.) 12:57,46, 3. Robinson (Austr.) 12:58,38, …Sasínek (ČR) - nedokončil.

400 m př.: 1. Benjamin (USA) 46,54, 2. Dos Santos (Braz.) 46,68, 3. Warholm (Nor.) 47,41.

Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 628 - světový rekord, 2. Marschall (Austr.) 590, 3. Vloon (Niz.) 580.

Disk: 1. Čeh (Slovin.) 69,73, 2. Stahl (Švéd.) 69,53, 3. Denny (Austr.) 68,14.

Ženy:

100 m (+0,9 m/s): 1. Alfredová (Sv. Lucie) 10,75, 2. Asherová-Smithová (Brit.) 10,93, 3. Ta Louová-Smithová (Pobř. slon.) 11,00.

400 m: 1. Whittakerová (USA) 49,78, 2. Jaegerová (Nor.) 50,07, 3. Anningová (Brit.) 50,17.

800 m: 1. Hunterová Bellová (Brit.) 1:57,66, 2. Moraaová (Keňa) 1:57,83, 3. Sekgodisová (JAR) 1:58,00.

3000 m: 1. Hallová (Austr.) 8:30,01, 2. Chelangatová (Ug.) 8:31,27, 3. Fitzgeraldová (Brit.) 8:32,90, …Bisová (ČR) - nedokončila.

100 m př. (+1,4 m/s): 1. Starková (USA) 12,33, 3. Nugentová (Jam.) 12,37, 3. Visserová (Niz.) 12,49.

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 52,11, 2. Muhammadová (USA) 52,91, 3. Woodruffová (Pan.) 53,99.

Dálka: 1. Davisová-Woodhallová (USA) 705, 2. Iapichinová (It.) 690, 3. Mooreová (USA) 676.

Výška: 1: Olyslagersová (Austr.) 201, 2. Mahučichová (Ukr.) 199, 3. Zodziková (Pol.) 193.

Další disciplíny:

Muži:

3000 m př.: 1. Bebendorf (Něm.) 8:11,81, 2. Beamish (N. Zél.) 8:13,86, 3. El Mostafa (Mar.) 8:14,04, …11. Habarta (ČR) 8:28,90.