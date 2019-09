Ty body dáme, vyhrožují Řekové českým hrdinům a straší je nejužitečnějším hráčem NBA

před 21 minutami

Na mistrovství světa basketbalistů je po úvodním kole zápasů v osmifinálových skupinách rozhodnuto o sedmi čtvrtfinalistech z osmi. Po Argentině, Polsku, Srbsku a Španělsku si v sobotu zajistili účast v play off také Austrálie, Francie a mají ji prakticky jistou obhájci titulu ze Spojených států amerických. Trendu se vzepřeli pouze čeští basketbalisté, kteří připravili první porážku na turnaji Brazílii a v pondělí si zahrají o postup s Řeckem.

Řekové musí k postupu vyhrát nad Českem minimálně o 12 bodů a doufat, že Brazilci následně neporazí Američané. "Určitě nás Češi dostali pod tlak, potřebujeme vyhrát větším rozdílem," uvedl řecký trenér Thanasis Skurtopulos.

Čeští reprezentanti si vylepšili pozici v boji o čtvrtfinále výhrou o 22 bodů nad Brazílií. "Češi hrají evropský basketbal, ne ten americký, jsme s tím lépe obeznámení. Moji hráči jsou zkušení. Známe je a věřím, že budeme připravení. Když budeme hrát tak, jak umíme, že ty body dáme. Jinou možnost nemáme," řekl Skurtopulos.

To, že českému týmu může stačit k postupu do čtvrtfinále i prohra o 11 bodů, si nechce jeho lídr Tomáš Satoranský vůbec pouštět do hlavy. "Nesmíme vnímat před zápasem, že můžeme prohrát o nějaký počet bodů, protože to začnete prohrávat během prvních dvou minut. My do toho půjdeme s tím, že chceme vyhrát a uvidíme, co se bude dít," prohlásil Satoranský.

Podobně to vidí i trenér českého celku Ronen Ginzburg. "Když nebudeme hrát dobře, může to skončit klidně o dvacet, což stačit nebude… My prostě chceme jít za vítězstvím, ne počítat," prohlásil izraelský odborník.

Návod by Čechům mohla poskytnout Brazílie, která si v základní skupině s Řeckem poradila 79:78 a Satoranský a spol. ji v sobotu porazili. "Určitě se budeme na ten zápas dívat. Už jen proto, že ubránili nejužitečnějšího hráče NBA. Můžeme se tam něčemu přiučit," prohlásil křídelník Jaromír Bohačík.

Zmínil tak největší řeckou hvězdu Janise Adetokunba. "Doufám, že nám zmenšené hřiště podle pravidel FIBA proti němu pomůže. On je totiž v protiútoku nezastavitelný," uznal Satoranský.

Zato Bohačík se holedbal. "Teď už se nemusíme bát ničeho," tvrdil, stále nadšený z úspěchu, jakého čeští basketbalisté při premiérové účasti na MS už teď dosáhli. "Nevím, jak kluci, ale tohle jsem opravdu nečekal. A co dál? Musíme si v šatně zase sednout, připravit se na další zápas a uvidíme, co se stane. Tady se evidentně může stát cokoli," kroutil hlavou Bohačík.

Američané mohou teoreticky přijít o postup v případě, že prohrají s Brazílií o 22 či více bodů a zároveň Řecko podlehne českému týmu.

Australané po boji porazili Dominikánskou republiku 82:76. Soupeře nepustili ani jednou do vedení, ale vedli maximálně o 12 bodů a ještě v polovině třetí čtvrtiny byl stav nerozhodný. Rozehrávač Patty Mills se na výhře podílel 19 body a 9 doskoky.

Obhájci bronzu z Francie si postup zajistili po těsném vítězství 78:75 nad Litvou v repríze duelu o třetí místo z posledního šampionátu. Soupeř zlikvidoval sedmnáctibodové manko ze třetí čtvrtiny a v závěru i vedl 72:70, ale nestačilo to. Rozehrávači Evan Fournier a Nando de Colo se podělili o 45 bodů (24+21) a dali i dva poslední koše Francouzů.

Ve skupině o umístění Kanada vytvořila 24 trojkami proti Jordánsku (126:71) nový rekord mistrovství světa. Ten předchozí drželi od roku 1994 Američané s 19 tříbodovými koši proti Portoriku (134:83). Autor 29 kanadských bodů Kyle Wiltjer trefil sedm střel zpoza oblouku.

Také Novozélanďané potvrdili, že jsou týmem spíše pro horní polovinu výsledkové listiny. Japonsku dali 18 trojek a zvítězili 111:81. Nejlepším střelcem zápasu byl ale v japonském dresu Nick Fazekas s 31 body.

Zklamaní Turci, které do osmifinále nepustil český tým, v utkání s Černou Horou dlouho směřovali k další porážce, ale poslední tříminutovku vyhráli 18:6 a zvítězili 79:74.