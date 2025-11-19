Ostatní sporty

Trumpova válka proti "transgenderu". Tohle jsou případy, které pobouřily svět sportu

před 14 minutami
Blíží se přelomové rozhodnutí? Mezinárodní olympijský výbor (MOV) vážně uvažuje o implementaci plošného zákazu účasti transgender osob v ženských sportovních kategoriích. Ke kroku má dojít před olympijskými hrami v Los Angeles 2028. Jde mimo jiné o reakci na politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho takzvanou "válku proti transgenderu ve sportu".

"Válka proti ženskému sportu skončila," hřímal staronový americký prezident v únoru letošního roku. Podepisoval tehdy jeden z řady exekutivních příkazů, tento nazval výmluvně: "Žádní muži v ženském sportu."

Trump nechce dopustit, aby se opakovala situace z Tokia. Na japonské olympiádě, o rok odložené kvůli covidu, soutěžila pod pěti kruhy první transgender sportovkyně: vzpěračka Laurel Hubbardová.

V olympijské soutěži sice vyhořela, i tak ale její účast rozproudila vášnivé diskuse.

Ředitelka Oddělení zdraví, medicíny a vědy Mezinárodního olympijského výboru, Kanaďanka Jane Thorntonová, na začátku listopadu zveřejnila výzkum, podle něhož mají osoby narozené jako muži významnou výhodu oproti biologickým ženám.

Zákaz ještě nebyl předložen, výkonný výbor bude důkazy posuzovat v prosinci.

Pro aktuální šéfku MOV Kirsty Coventryovou jde ale o splnění slibu, který ji pomohl k vítězství v prezidentských volbách. Zavázala se, že bude za každou cenu chránit ženskou kategorii.

Podívejte se v následujícím přehledu na různé případy, které nejvíce pobouřily svět sportu nebo rozproudily diskusi o ženské kategorii.

Novozélandská transgender sportovkyně Laurel Hubbardová
Novozélandská transgender sportovkyně Laurel Hubbardová | Foto: Reuters

Laurel Hubbardová - vzpírání

Laurel Hubbardová podstoupila změnu pohlaví v roce 2012, o devět let později se stala historicky první transgender sportovkyní startující pod pěti olympijskými kruhy. Na Mezinárodní olympijský výbor se snáší kritika za příliš vstřícnou politiku.

"Je to jako byste povolili doping," hřímal už před dvěma lety šéf samojského vzpěračského svazu poté, co Novozélanďanka získala dvě zlaté medaile na Pacifických hrách. Na Mezinárodní olympijský výbor se snášela kritika za příliš vstřícnou politiku a příliš jednoduchá kritéria. 

Hubbardová je splnila tím, že měla minimálně dvanáct měsíců před první soutěží hodnotu testosteronu pod hranicí deseti nanomolů na litr.

Do pětatřiceti let byla mužem. Ve třiačtyřiceti psala historii, která vzbudila kontroverze. Stala se nejstarší vzpěračkou, která kdy pod pěti kruhy startovala. Na hrách v Tokiu nicméně nezaznamenala ani jeden platný pokus.

Další zprávy