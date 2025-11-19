Trumpova válka proti "transgenderu". Tohle jsou případy, které pobouřily svět sportu

"Válka proti ženskému sportu skončila," hřímal staronový americký prezident v únoru letošního roku. Podepisoval tehdy jeden z řady exekutivních příkazů, tento nazval výmluvně: "Žádní muži v ženském sportu."
Trump nechce dopustit, aby se opakovala situace z Tokia. Na japonské olympiádě, o rok odložené kvůli covidu, soutěžila pod pěti kruhy první transgender sportovkyně: vzpěračka Laurel Hubbardová.
V olympijské soutěži sice vyhořela, i tak ale její účast rozproudila vášnivé diskuse.
Ředitelka Oddělení zdraví, medicíny a vědy Mezinárodního olympijského výboru, Kanaďanka Jane Thorntonová, na začátku listopadu zveřejnila výzkum, podle něhož mají osoby narozené jako muži významnou výhodu oproti biologickým ženám.
Zákaz ještě nebyl předložen, výkonný výbor bude důkazy posuzovat v prosinci.
Pro aktuální šéfku MOV Kirsty Coventryovou jde ale o splnění slibu, který ji pomohl k vítězství v prezidentských volbách. Zavázala se, že bude za každou cenu chránit ženskou kategorii.
Podívejte se v následujícím přehledu na různé případy, které nejvíce pobouřily svět sportu nebo rozproudily diskusi o ženské kategorii.