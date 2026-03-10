"Tříkolka je furt lepší než invalidní vozík." Vonnová prozradila bolestnou skutečnost

O víkendu uplynul měsíc od chvíle, kdy celý sportovní svět zatajil dech. Americká lyžařka Lindsey Vonnová má za sebou po pádu v olympijské sjezdu už pět operací nohy a fanouškům ukázala, jak se snaží vypořádat s omezenou mobilitou.
Sama o sobě říká, že není ten typ sportovkyně, která by často mluvila o vlastních úspěších, ale tentokrát udělala výjimku, když na sociálních sítích sdílela fotku s červeným startovním číslem pro vedoucí ženu sjezdařského pořadí Světového poháru.
O víkendu ji díky dvěma triumfům vystřídala v čele Italka Laura Pirovanová.
„Cítím, že bych tohle měla připomenout. Poté, co jsem šest let strávila v důchodu, jsem věřila, že to ještě dokážu. Že mám na to vyhrát glóbus a byla jsem tomu bolestně blízko. Co se mi povedlo, bylo samo o sobě neuvěřitelné,“ napsala na sociálních sítích.
Momentálně ale svádí jednačtyřicetiletá lyžařka úplně jiný boj. Po komplikované zlomenině holenní kosti a následných pěti operacích je konečně doma a snaží se vrátit k normálnímu životu.
Minulý týden sdílela video, ve kterém v posilovně jezdí na vozíku a posiluje střední a horní část těla. Na operovanou nohu se zatím jen s obtížemi postaví.
„Určitě prožívám těžké období, ale pořád jsem vděčná a pořád tvrdě pracuji. Jediným cílem je se uzdravit. Den po dni,“ napsala na Instagramu.
Její otec záhy po nehodě prohlásil, že už se americká šampionka na lyžích do závodů nepostaví, sama to ale úplně nevyvrátila.
„Lyžování je moje vášeň. Jestli to budu moct ještě někdy dělat, se teprve uvidí. Ale aspoň mám krásné vzpomínky, dobrodružství, za které se cítím vděčná. Větší chyba by byla nedělat nic,“ uvedla.
Fanouškům natočila video, jak se pohybuje po domácnosti. Pořídila si totiž speciální tříkolku.
„Zatím mě rychleji nikam nedoveze, ale pořád lepší než invalidní vozík. Budu jí říkat ´speedy´,“ zavtipkovala.
Favorizovaná pražská Sparta nezvládla úvodní duel série předkola play off hokejové extraligy a podlehla doma Kladnu 1:2 v prodloužení. Obhájce titulu z Brna porazil České Budějovice těsně 2:1, Třinec jediným gólem svalil Olomouc a Vary si poradily 3:1 s Vítkovicemi. Druhé zápasy se hrají v úterý.