Neuvěřitelný Procházka. Dvě kola ho Američan mlátil, potom přišel šokující knokaut

Dvaatřicetiletý Procházka vstoupil do zápasu polotěžké váhové kategorie s Rountreem opatrně a první i druhé kolo bodově prohrál.
O tři roky starší Američan byl přesnější v úderech, zejména v kopech na nohu. Ve 3. kole ale Procházka začal útočit a bylo vidět, že má fyzickou převahu. V čase 3:04 se mu poté podařilo duel ukončit.
“To je ďábel, to je ďábel!” Jiří Procházka doručil to, co slíbil a ukončil 𝐊𝐡𝐚𝐥𝐢𝐥𝐚 𝐑𝐨𝐮𝐧𝐭𝐫𝐞𝐞𝐡𝐨 ve třetím kole!! 🤯🇨🇿#NovaSport | #UFC320 pic.twitter.com/sTyc9bYDqh— Nova Sport (@novasport_cz) October 5, 2025
"Pokaždé bych chtěl ukázat zlepšení, krok nahoru. Cítil jsem ale, že potřebuju projít krvavým bojem," řekl Procházka v oktagonu po zápase s tím, že věřil, že Rountreeho donutí k otevřenému boji, který mu bude vyhovovat.
"Asi ten chaos potřebuju. Najdu v něm klid a způsob, jak vyhrát," uvedl rodák z Hostěradic na Znojemsku.
Opatrný začátek byl podle jeho slov i zásluha Rountreeho a jeho kvalit. "Nedonutil mě více pracovat. Potřebuji nějakého opravdu nebezpečného soupeře, kde ucítím knokaut od první vteřiny. Pak i já začnu na sto procent," podotkl Procházka.
Procházka hned po zápase zopakoval, že věří, že teď dostane od vedení UFC šanci nastoupit do titulového zápasu proti vítězi souboje mezi Brazilcem Alexem Pereirou a Magomedem Ankalajevem z Ruska.
"Pokud dostanu šanci, předvedu nejlepší výkon," řekl Procházka, jenž pás šampiona elitní světové organizace v roce 2022 získal. Poté ale v titulové bitvě dvakrát prohrál s Pereirou.