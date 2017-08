Tři medaile včetně zlata by byly super, přeje si Hottmar před MS

před 1 hodinou

V Račicích se příští týden představí na mistrovství světa 33 českých reprezentantů. Reprezentační kouč Pavel Hottmar sní o třech medailích.

Praha - Tři medaile a pět finálových účastí v olympijských disciplínách, tak vypadá úspěšné mistrovství světa v rychlostní kanoistice podle reprezentačního trenéra Pavla Hottmara. Elitní světoví kanoisté se představí příští týden v Račicích a na startu bude 33 českých reprezentantů, mezi kterými nebudou chybět kajakář Josef Dostál, kanoista Martin Fuksa či posádka čtyřkajaku Jakub Špicar, Dan Havel, Jan Štěrba, Radek Šlouf.

"Předvídat nebo odhadovat počty medailí bývá ošemetné. Já jsme momentálně hlavně rád, že jsou všichni zdraví, což nebývá automatické," uvedl Hottmar na dnešní tiskové konferenci v Praze. "Naším přáním je, aby co nejvíce posádek bojovalo v kontaktu se špičkou, hlavně v olympijských kategoriích," podotkl.

Na předloňském světovém šampionátu v Miláně získali Češi čtyři medaile, což by letos Hottmar považoval za skvělé. "Máme v nominaci velké borce, takže samozřejmě medailové ambice máme. Tři kovy by byly úspěch a kdybychom zároveň slyšeli alespoň jednou hymnu, bylo by to výborné," řekl Hottmar.

Hlavní hvězdy české výpravy Dostál a Fuksa však osobně chtějí získat každý dvě medaile. "Cíle jsou nejvyšší. Rád bych dvakrát vyhrál. Jsou to skromné cíle vysokého člověka," pousmál se dvoumetrový Dostál při setkání s novináři na začátku srpna. "Mně skromnost nedovolí říct, že chci dvě zlaté. Dovolí mi ale říct, že chci získat dvě medaile," uvedl dnes Fuksa.

Mistrovství světa, které se v České republice bude konat po 59 letech, se v Račicích uskuteční od 23. do 27. srpna.