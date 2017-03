Třetí stříbro v řadě. Zápasnice Hanzlíčková na mistrovství Evropy do 23 let prohrála až ve finále

před 1 hodinou

V zápasnickém finále kategorie do 63 kg na mistrovství Evropy do 23 let podlehla česká reprezentantka Adéla Hanzlíčková až Fince Petře Maarit Olliové 3:10 na body.

Szombathely (Maďarsko) - Zápasnice Adéla Hanzlíčková získala potřetí za sebou stříbro na mistrovství Evropy do 23 let. Ve finále kategorie do 63 kg podlehla Fince Petře Maarit Olliové 3:10 na body. České reprezentantce se v maďarském Szombathely nepovedlo do třetice otočit zápas, který se pro ni vyvíjel nepříznivě.

Hanzlíčková vstoupila do soutěže ve čtvrtfinále, v němž porazila Turkyni Sinem Topcuovou na lopatky, přestože prohrávala už 0:6. V semifinále si účastnice olympijských her v Riu de Janeiro poradila s Rumunkou Krisztou Tunde Inczeovou rovněž na lopatky.

Nad síly Hanzlíčkové byla až Olliová, které je stejně jako české reprezentantce 22 let a na šampionátu této věkové kategorie startovala naposledy. ME do 23 let ovládla už předloni, kdy soutěžila ve váze do 60 kg.

Finka už má na kontě i několik úspěchů mezi seniorkami. Loni se stala mistryní Evropy ve váze do 60 kg, v "osmapadesátce" získala o rok dříve světové stříbro a v roce 2014 byla třetí na ME.

