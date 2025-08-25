Ostatní sporty

Gaudu porazil na Vueltě dánské duo. Držitele červeného dresu určilo pomocné kritérium

Třetí etapu Vuelty vyhrál francouzský cyklista David Gaudu. Ve spurtu v italském Ceresu porazil dánské soupeře Madse Pedersena a Jonase Vingegaarda, který udržel červený trikot lídra závodu.
David Gaudu vítězí ve třetí etapě Vuelty 2025.
David Gaudu vítězí ve třetí etapě Vuelty 2025. | Foto: Reuters

Gaudu nejlépe zvládl finiš po šestikilometrovém stoupání, ve kterém zaskočil i favorizovaného Pedersena. Osmadvacetiletý jezdec stáje Groupama-FDJ si po dvou vítězstvích z roku 2020 připsal třetí etapový triumf na Vueltě.

"Ráno v autobusu jsem si říkal, že to je etapa přesně pro Pedersena. Ale pak za mnou přišel Stefan Küng (týmový kolega) a řekl mi, že mám na to dneska vyhrát. A jsem rád, že se mi to kvůli týmu podařilo, protože nás kluci celý den drželi v čele," řekl Gaudu.

Za nečekanou výhrou vyrazil v poslední zatáčce a navázal na třetí příčku z druhé etapy. "Pedersen začal spurtovat asi 200, 250 metrů před cílem. Když jsem to viděl, tak jsem se od něj odpojil a dal jsem všechny síly do finiše," přidal.

V průběžném pořadí se Gaudu posunul na druhé místo se stejným časem, jako má Vingegaard, který ale díky lepšímu součtu umístění udržel červený trikot. Na třetí příčce je se ztrátou osmi sekund Giulio Ciccone z Itálie.

Jan Hirt dojel do cíle na 60. místě ve stejném čase jako vítěz a v průběžném pořadí mu patří 31. pozice. Druhý český jezdec Jakub Otruba obsadil se ztrátou dvou a půl minuty 123. příčku.

Cyklistický etapový závod Vuelta - 3. etapa (San Maurizio Canavese - Ceres, 139 km):

1. Gaudu (Fr./Groupama-FDJ) 2:59:24, 2. Pedersen (Dán./Lidl-Trek), 3. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 4. Ciccone (It./Lidl-Trek), 5. Labrosse (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale), 6. Aular (Ven./Movistar), …60. Hirt (ČR/Israel-Premier Tech) všichni stejný čas, 123. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -2:34.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 10:55:36, 2. Gaudu stejný čas, 3. Ciccone -8, 4. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers) -14, 5. Pidcock (Brit./Q36.5 Pro Cycling), 6. Hindley (Austr./Red Bull-Bora hansgrohe) oba -16, …31. Hirt -42, 140. Otruba -12:37.

 
