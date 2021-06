Trest za doping mu z osmi let zkrátili o polovinu. Tokio ale čínská hvězda nestihne

Trojnásobný olympijský vítěz v plavání Sun Jang dosáhl u Sportovního arbitrážního soudu (CAS) v Lausanne snížení osmiletého trestu za doping na polovinu, ale přijde o olympijské hry v Tokiu. Po vypršení čtyřletého distance bude moci teoreticky startovat na dalších hrách v Paříži v roce 2024.

Sun Jang pyká za své chování během dopingové zkoušky v září 2018 v Číně. Neohlášená návštěva komisařů vyvrcholila konfrontací, při níž hvězdný plavec nařídil členovi své ochranky rozbít odebrané vzorky krve kladivem. Bránil se tvrzením, že komisaři neměli v pořádku pověřovací dokumenty, to ale později expert Světové antidopingové agentury (WADA) odmítl.

Majitel 22 medailí z OH a MS za to původně dostal od Mezinárodní plavecké federace (FINA) jen napomenutí, ale WADA se odvolala a požadovala zastavení činnosti na dva roky až osm let. CAS se loni přiklonil k horní hranici sazby i proto, že jeden distanc, tříměsíční, si Sun Jang odpykal již před šesti lety v utajení za užití zakázaného stimulantu. Sledovaný případ arbitráž projednala veřejně, což není obvyklé. Slyšení navíc provázely problémy s překladateli.

Švýcarský nejvyšší soud loni před Vánoci vrátil kauzu CAS a nařídil nové projednání kvůli podjatosti jednoho ze soudců, jenž se v minulosti vyjadřoval negativně o Číňanech na sociálních sítích. Případem se v květnu zabývalo trio nových soudců, kteří Sun Jangovo chování při dopingové kontrole označili za "lehkomyslné".

Plavec přišel o možnost obhajovat v Tokiu zlato z Ria de Janeiro na trati 200 metrů volný způsob. Jeho distanc je zpětně datován k únoru 2020, kdy byl vynesen původní osmiletý zákaz činnosti.