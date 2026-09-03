Třeba ho to vrátí mezi lidi, věští expert. Krutovláda Pogačara se prý může rozpadnout

První týden cyklistické Vuelty byl od Tadeje Pogačara plný úsměvů. Od začátku vedl, navyšoval si náskok a zdálo se, že si v pohodě odškrtne jedno z posledních vítězství, které mu v úžasném portfoliu ještě chybí. Po sobotním pádu však musel 27letý Slovinec odstoupit a rázem vyvstaly otázky týkající se jeho budoucnosti.
Už dlouho je mnoha experty a fanoušky považován za nejlepšího cyklistu všech dob. A v letošní sezoně Pogačar doslova šlapal jako stroj.
Pátým triumfem na Tour de France vyrovnal partičku rekordmanů, přičemž tam ovládl hned pět etap.
I jinak byl takřka neporazitelný, za celý rok prohrál v jediném závodě - na klasice Paříž-Roubaix skončil druhý.
Španělská Vuelta vypadala v jeho podání jako další formalita, než Slovinec v sobotní osmé etapě najel uprostřed pelotonu na kámen, spadl a kvůli rozsahu zranění musel odstoupit.
Úřadující dvojnásobný mistr světa si přivodil frakturu levé klíční kosti s posunem úlomků, zlomeninu sedmého krčního obratle a otřes mozku.
Na operaci šel právě kvůli otřesu mozku až s dvoudenním odstupem, nyní leží v nemocnici v Barceloně.
„Až bude Tadej připraven, vrátí se domů, aby zahájil rekonvalescenci,“ uvedl Adrian Rotunno, šéflékař Pogačarova týmu UAE.
Odhadovanou délku léčby Rotunno neupřesnil.
„Pád by mohl Pogačara vrátit zpátky na lidskou úroveň,“ nadhodil expert a bývalý nizozemský cyklista Bobbie Traksel. Svůj výrok podpořil čísly ze specializovaného portálu ProCyclingStats.
„Statistiky říkají, že jezdci, kteří si zlomí klíční kost, ztratí v průměru čtyři procenta ze své výkonnosti. Cyklisté, kteří utrpěli otřes mozku, zaznamenají pokles v průměru o 17 procent,“ řekl Traksel v nizozemském podcastu Kop Over Kop.
Zatímco fraktura klíční kosti je klasickým cyklistickým zraněním, zlomenina obratle může být prý kritická.
„Jezdci s tímto zraněním ztratí v průměru 23 procent své výkonnosti. Získávají o 23 procent bodů méně, to je opravdu šíleně vysoké číslo,“ poznamenal někdejší profesionál, jenž působí jako analytik Eurosportu.
Třeba na Tour před třemi lety závodil Pogačar po zlomenině zápěstí, ale jinak se fenoménu ze slovinské Komendy vážné zdravotní problémy vyhýbaly.
„To, že měl tak vážný pád až teď, zatímco většinu jeho soupeřů už něco takového potkalo dříve, může být jedním z vysvětlení, proč byl doteď tak neuvěřitelně dobrý,“ zamýšlel se Traksel.
„Až to, jak bude jezdit ve střednědobém nebo dlouhodobém horizontu, nám něco napoví. Ale mohla být sobota dnem, kdy začal jeho ústup ze slávy? Klidně to tak může být,“ dodal.
Manažer Pogačarova týmu Mauro Gianetti prohlásil, že je prakticky nereálné, aby se dal Slovinec dohromady ještě před mistrovstvím světa, které hostí na konci září Montreal.
V říjnu je potom na programu mistrovství Evropy a monument Kolem Lombardie. O obě akce Pogačar hodně stál, neboť evropský šampionát se pojede v jeho domovině a Lombardii už pětkrát vyhrál.
„Bylo by to ale zbytečně velké riziko,“ usoudil Traksel.
Mimochodem, zlomenina obratle postihla i legendárního Eddyho Merckxe, s nímž bývá Pogačar často srovnáván.
Belgický „Kanibal“ spadl v roce 1969 doma na dráze v tradičním závodě Derny, kde cyklisté jezdí v závěsu za motocyklem. Vyvázl s otřesem mozku, prasklým obratlem a v bezvědomí, probral se až po 45 minutách na sále.
Později přiznal, že se po havárii na kole už nikdy necítil jako dříve. Na druhou stranu čtyři z pěti vítězství na Tour měl v té době teprve před sebou.
Mnohem horší následky měl Merckxův incident z Tour 1975. Při útoku na šestý titul ho pomatený divák praštil pěstí do břicha, Belgičan skončil druhý a už nikdy pak „Starou dámu“ nevyhrál.
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