Tragická nehoda v Nigérii, teď je Joshua zpět v ringu. Comeback zvládl vítězně

Bývalý mistr světa v profesionálním boxu těžké váhy Anthony Joshua se vrátil vítězně do ringu sedm měsíců po tragické autonehodě v Nigérii, při níž přišli o život dva členové z jeho týmu. Šestatřicetiletý Brit knokautoval v Rijádu ve druhém kole Albánce Kristiana Prengu, i když se předtím po jeho úderech ocitl dvakrát na zemi.
Ve 34. duelu v profesionálním ringu si Joshua připsal 30. vítězství.
Jeho dalším soupeřem by měl být koncem roku krajan Tyson Fury, rovněž bývalý mistr světa, který již několikrát ohlásil konec kariéry, ale vždy se vrátil.
V pátek Fury porazil v Thajsku Poláka Mariusze Wacha. Stejně jako v Rijádu nešlo v zápase o žádný titul.
Joshua při havárii nedaleko Lagosu utrpěl lehká zranění a strávil tři dny v nemocnici na pozorování. Nehodu nepřežili jeho kondiční trenér Sina Ghami a další kouč Latif Ayodele.
V Jihočínském moři pátrají po 23 lidech z potopené vietnamské nákladní lodi
Záchranné týmy pátrají po 23 pohřešovaných z vietnamské nákladní lodi, která se potopila v Jihočínském moři. Plavidlo Khoi Nguyen 18, na jehož palubě bylo 62 členů posádky, se dostalo do potíží v blízkosti atolu Ohnivý kříž (Fiery Cross Reef), uvedla agentura AFP. Čínská státní televize CCTV informovala, že se dosud podařilo zachránit 39 lidí.
Francie kvůli požárům evakuovala už přes 220 tisíc obyvatel z obcí poblíž Bordeaux
Francouzská prefektura departementu Gironde v noci na neděli nařídila evakuaci dalších 55 tisíc obyvatel z obcí v okolí Bordeaux. Důvodem je znovu rozhořelý rozsáhlý lesní požár, který oblast sužuje již od středy, uvedla podle agentury AFP prefektura.
Policie po útoku v Berlíně pátrá po 21letém Abdulovi, má vazby na islamistický terorismus
Německá policie pátrá po 21letém muži, kterého podezřívá ze sobotního útoku na akci na podporu práv komunity LGBT+ v Berlíně. Podle mluvčího hasičů při útoku zahynula jedna žena, 16 dalších lidí utrpělo zranění, z toho tři jsou v ohrožení života. Podle policie má podezřelý Abdul B. vazby na islamistickou scénu, motiv činu je ale nejasný. Policisté jej zatím vyšetřují jako úmyslný útok.
Nejrychlejší šíření v historii. V Kongu vzrostl počet případů eboly na 3075
Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 3075 včetně 1354 úmrtí, informovala agentura Reuters s odkazem na data místních úřadů zveřejněných v sobotu.