Tragédie v Portugalsku. Cyklistu při závodě podle svědků smetlo auto v protisměru

Cyklistický svět zasáhla tragédie. Mladý Brit Finlay Tarling zemřel během osmé etapy závodu Kolem Portugalska po vážné nehodě.
Devatenáctiletý Finlay Tarling, jeden z nadějných britských cyklistů a mladší bratr známějšího Joshe Tarlinga, zemřel v pátek během osmé etapy závodu Kolem Portugalska. Tragédie se odehrála přibližně dvacet kilometrů před cílem 167 kilometrů dlouhé trasy mezi Melgaçem a Fafe.
Organizátoři bezprostředně poté etapu neutralizovali a zrušili slavnostní vyhlášení. „Organizace 87. ročníku Kolem Portugalska s hlubokým zármutkem oznamuje úmrtí britského cyklisty Finlaye Tarlinga z týmu NSN Development Team po vážné nehodě během osmé etapy,“ uvedli pořadatelé.
Přesné okolnosti nehody jsou předmětem vyšetřování. Portugalská televize RTP informovala, že Tarling se čelně střetl s vozem, který se dostal na trasu závodu v protisměru.
Některá portugalská a španělská média uvedla, že automobil měl ignorovat pokyny pořadatelské služby. Organizátoři však tyto podrobnosti v prvním oficiálním prohlášení nepotvrdili.
Tarling závodil za kontinentální NSN Development Team a patřil mezi výrazné mladé časovkáře. Letos skončil druhý v jedné z etap Tour du Rwanda a obsadil třetí místo v časovce na britském šampionátu. Také na portugalském závodě se prosadil v jízdách proti chronometru – v prologu byl jedenáctý.
„Fin byl milovaným členem našeho týmu, ale především byl synem, bratrem a přítelem mnoha lidí. Bude nám nesmírně chybět,“ uvedla jeho stáj.
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