Přeskočit na obsah
Benative
14. 8. Alan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Tragédie v Portugalsku. Cyklistu při závodě podle svědků smetlo auto v protisměru

Sport,ČTK

Cyklistický svět zasáhla tragédie. Mladý Brit Finlay Tarling zemřel během osmé etapy závodu Kolem Portugalska po vážné nehodě.

Cyklistika - ilustrační foto
Cyklistika - ilustrační fotoFoto: Reuters
Reklama

Devatenáctiletý Finlay Tarling, jeden z nadějných britských cyklistů a mladší bratr známějšího Joshe Tarlinga, zemřel v pátek během osmé etapy závodu Kolem Portugalska. Tragédie se odehrála přibližně dvacet kilometrů před cílem 167 kilometrů dlouhé trasy mezi Melgaçem a Fafe.

Organizátoři bezprostředně poté etapu neutralizovali a zrušili slavnostní vyhlášení. „Organizace 87. ročníku Kolem Portugalska s hlubokým zármutkem oznamuje úmrtí britského cyklisty Finlaye Tarlinga z týmu NSN Development Team po vážné nehodě během osmé etapy,“ uvedli pořadatelé.

Přesné okolnosti nehody jsou předmětem vyšetřování. Portugalská televize RTP informovala, že Tarling se čelně střetl s vozem, který se dostal na trasu závodu v protisměru.

Některá portugalská a španělská média uvedla, že automobil měl ignorovat pokyny pořadatelské služby. Organizátoři však tyto podrobnosti v prvním oficiálním prohlášení nepotvrdili.

Reklama
Reklama

Tarling závodil za kontinentální NSN Development Team a patřil mezi výrazné mladé časovkáře. Letos skončil druhý v jedné z etap Tour du Rwanda a obsadil třetí místo v časovce na britském šampionátu. Také na portugalském závodě se prosadil v jízdách proti chronometru – v prologu byl jedenáctý.

„Fin byl milovaným členem našeho týmu, ale především byl synem, bratrem a přítelem mnoha lidí. Bude nám nesmírně chybět,“ uvedla jeho stáj.

Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Prezident Spojených států amerických Donald Trump
Prezident Spojených států amerických Donald Trump
Prezident Spojených států amerických Donald Trump

Jste loajální k Trumpovi? USA poslaly spojencům v NATO dotazník

Spojené státy chtějí vědět, zda jsou členské státy NATO loajální k politice prezidenta Donalda Trumpa před tím, než učiní rozhodnutí o snížení počtu amerických vojáků v Evropě. Washington spojencům nedávno zaslal dotazník o podpoře šéfa Bílého domu.

Na snímku příslušník ABW – polské Agentury pro vnitřní bezpečnost (ilustrační foto).
Na snímku příslušník ABW – polské Agentury pro vnitřní bezpečnost (ilustrační foto).
Na snímku příslušník ABW – polské Agentury pro vnitřní bezpečnost (ilustrační foto).

„Zkusí to znovu.“ Zabiják z Kremlu měl na mušce ukrajinského rapera, poprava nevyšla

Polské bezpečnostní složky překazily plánovanou vraždu člověka s americkým a ukrajinským občanstvím. Podle polského premiéra Donalda Tuska ruský občan naverbovaný ruskými zpravodajskými službami byl zadržen minulý pátek a útok se podařilo překazit „na poslední chvíli“. Podle polských médií pak měl být obětí ukrajinský umělec, který žije v Bratislavě.

Sára Bejlek
Sára Bejlek
Sára Bejlek

Bejlek smetla Plíškovou a čeká ji Krejčíková, uspěla i Bartůňková

Tenistka Sára Bejlek smetla v Cincinnati bývalou světovou jedničku Karolínu Plíškovou a po výhře 6:0, 6:2 postoupila do druhého kola. V něm narazí na další krajanku Barboru Krejčíkovou. Nikola Bartůňková zdoalal 4:6, 6:4 a 6:3 Alinu Čarajevovou z Arménie. Na výhru potřebovala sedm mečbolů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama